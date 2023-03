Microsoft stuzzica la sua prossima console Xbox

Oltre al recente sviluppo dell’acquisizione di Activision-Blizzard, che ora sembra in dirittura di arrivo, Microsoft ha anche dedicato tempo all’allestimento del proprio spazio espositivo alla conferenza GDC 2023. Non è passata inosservata la foto dello stand Xbox, visto che molti utenti hanno notato un misterioso dispositivo tra quelli esposti. Con tutta probabilità è la prossima console del colosso.

Come si può osservare dalla foto apparsa sulle pagine di Reddit, accanto all’ultima console rilasciata da Microsoft, la Xbox Series X, appare un pannello con un grande punto interrogativo sopra. Non sembra esserci spazio per dubbi o incertezze: Microsoft sembra aver presentato in sequenza cronologica tutte le proprie console. Manca, per l’appunto, quella successiva a Series X, anche se viene già presentata una teca vuota.

Nonostante ci sia molta incertezza, la console potrebbe essere quella che Microsoft individua al momento con il nome in codice di progetto Keystone, un hardware dedicato alla riproduzione di giochi in streaming, che in passato Phil Spencer ha negato a causa dei costi troppo elevati.

In effetti, i tempi potrebbero essere al momento maturi, e la teoria della nuova console cloud sarebbe avvalorata dagli accordi che Microsoft ha recentemente siglato con Nintendo per portare la serie Call of Duty sulla console ibrida di Nintendo.

Tuttavia, le informazioni apparse in rete devono essere prese con enorme cautela in quanto potrebbe trattarsi semplicemente di un’aggiunta scenografica per dimostrare che, nonostante la presenza sul mercato di Xbox Series X da due anni, Microsoft sta continuando a lavorare per quella che sarà la sua futura console.

Ad ogni modo, manca ancora troppo per l’arrivo della console che sostituirà le attuali Series S e X, quindi è possibile che prima di questo ci sarà una console differente: quella dedicata al cloud è l’ipotesi più verosimile.

