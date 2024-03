GOOCain DOQ, la cover-tastiera che trasforma iPad in un portatile

Se volete migliorare la produttività con iPad ma non volete spendere una fortuna nell’acquisto della Magic Keyboard di Apple, allora GOOCain DOQ può essere una valida alternativa specialmente in queste ore che la potete comprare in sconto.

Si tratta di una tastiera innanzitutto sottile ed elegante, che non intacca minimamente il design del tablet perché semplicemente si aggancia sul retro sfruttandone il sistema magnetico. Tutte le cornici restano libere, consentendo così la ricarica wireless di Apple Pencil 2, e si chiude a libro in modo da proteggere comunque dorso e schermo durante il trasporto.

Aprendola, non solo permette di digitare con iPad beneficiando di una valida tastiera meccanica, ma il meccanismo permette anche di sollevare leggermente il tablet e inclinarne lo schermo come più si preferisce, trasformandolo così in un comodo computer portatile.

La tastiera per altro è retroilluminata – si possono scegliere 7 colori tra bianco, blu, azzurro, verde, rosso, rosa oppure giallo – e mette a disposizione una prima fila con tutte le scorciatoie principali di Apple richiamabili con un click; inoltre, è accompagnata da un trackpad che riconosce i gesti multi-touch e ignora il tocco dei palmi quando si sta digitando.

È disponibile in due varianti di colore, bianca o nera, e in fase di acquisto si può scegliere tra diversi layout.

Secondo la tabella fornita dal venditore, è compatibile con:

iPad Pro 12,9 pollici (6a/5a/4a/3a generazione);

iPad Pro 11 pollici (4a/3a/2a/1a generazione);

iPad Air 10,9″ (5a/4a generazione);

iPad di decima generazione (10,9″, 2022).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 128,06 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 46% andando a spendere soltanto 69,14 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

