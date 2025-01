Al CES 2025 Harman Kardon presenta la soundbar Enchant & Onyx Studio 9

Pubblicità

In occasione del CES 2025 Harman Kardon presenta due nuove linee di prodotti audio, dispositivi progettati per ridefinire l’esperienza sonora in ambito domestico: si tratta della soundbar Enchant, oltre al nuovo Onyx Studio 9.

La serie Harman Kardon Enchant comprende due soundbar, Enchant 1100 ed Enchant 900, accompagnate dallo speaker wireless Enchant Speaker e dal subwoofer Enchant Sub. Entrambi supportano tecnologie avanzate come MultiBeam e Dolby Atmos.

Nello specifico Enchant 1100 è dotata di 11 driver e grazie alla combinazione di Dolby Atmos e DTS:X è in grado di riprodurre effetti sonori con precisione spaziale.

Il modello Enchant 900 è pensato per spazi più ridotti, include 9 driver e offre un audio di alta qualità, mantenendo un design compatto. Entrambe le soundbar utilizzano la tecnologia PureVoice, che assicura dialoghi chiari e definiti, e integrano la modalità MultiBean per un suono 3D avvolgente.

Gli speaker e il subwoofer Enchant possono essere collegati in modalità wireless per ampliare ulteriormente l’esperienza sonora con Enchant Speaker che è dotato di calibrazione automatica e driver up-firing, così da consentire di creare un set stereo o di aggiungere un livello di realismo al suono surround.

Un design sostenibile e funzionale

La serie Enchant è realizzata con materiali riciclati: 100% alluminio riciclato per le soundbar, 85% plastica riciclata per lo speaker e 50% di plastica riciclata per il subwoofer.

App Harman Kardon One

Grazie all’app Harman Kardon One, gli utenti possono personalizzare l’esperienza audio, gestire il sistema multi-room e connettersi facilmente tramite AirPlay, Chromecast integrato, Spotify Connect, Tidal Connect e Bluetooth.

Prezzi e disponibilità

La serie di soundbar sarà disponibile da marzo 2025, con prezzi che vanno dai 229,99 euro per lo speaker agli 899 euro per la soundbar Enchant 1100.

Harman Kardon Onyx Studio 9

L’altro protagonista in fiera è lo speaker Harman Kardon Onyx Studio 9, che si rinnova con un design elegante e nuove funzionalità. Progettato per offrire un’esperienza sonora di alto livello, integra il nuovo algoritmo Constant Sound Field (CSF), che distribuisce il suono su tre canali per una riproduzione bilanciata e coinvolgente.

Grazie alla tecnologia Auracast, Onyx Studio 9 può essere collegato a un altro speaker compatibile, permettendo di riempire l’intera casa. Inoltre, la funzione di auto calibrazione adatta automaticamente il suono all’ambiente in cui è posizionato, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione.

Il design circolare, con supporto in alluminio e maniglia integrata, unisce estetica e praticità, rendendo lo speaker un complemento ideale per ogni ambiente. Anche in questo caso, Harman Kardon ha posto l’accento sulla sostenibilità: l’85% della plastica, il 100% del tessuto e il 90% dell’alluminio utilizzati sono riciclati.

Disponibile da febbraio 2025 nelle colorazioni Classic Black e Stone Grey, Onyx Studio 9 sarà acquistabile al prezzo di 249 euro.

