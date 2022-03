Google fa incetta di brevetti e startup audio

Nell’ultimo anno Google ha acquistato diverse startup di hardware audio, spendendo decine di milioni di dollari per startup e portafogli di brevetti di aziende che lavorano su audio, audio 3D, cancellazione del rumore e tecnologia Bluetooth. A riferirlo è stato un recente rapporto di Protocol, che suggerisce come queste operazioni possano portare a pensare che Google abbia in programma di espandere la sua gamma di prodotti audio.

Google non è estraneo al mondo dei prodotti audio. Ha venduto più modelli e generazioni di auricolari wireless, ed è al momento un protagonista del settore con il suo altoparlante smart Nest Audio. Al momento non ha la stessa gamma di offerte di concorrenti come Apple o Bose, e le acquisizioni potrebbero aiutare a mettere Google in una posizione migliore per creare prodotti come cuffie on-ear o auricolari più ricchi di funzionalità.

Alcune delle assunzioni e degli elenchi di lavoro di cui parla il rapporto puntano verso l’idea che Google potrebbe anche creare silicio personalizzato per prodotti audio. Questo approccio potrebbe avere un senso, in effetti. Se ci si pensa, le cuffie di Apple utilizzano un chip personalizzato, mentre Google ha una storia nella creazione di hardware proprietario, progettando i propri chip in settori come la sicurezza e l’elaborazione di foto. Ha persino creato il proprio SoC denominato Tensor per gli smartphone Pixel 6.

Come osserva il rapporto, alcuni degli accordi sono sembrati più incentrati sulla raccolta di brevetti, piuttosto che sulla tecnologia o sul talento. Le acquisizioni dei brevetti sono iniziate dopo che Sonos ha citato in giudizio Google per ben due volte, per violazione di brevetti relativi alla tecnologia degli altoparlanti intelligenti.

Google ha recentemente dovuto rimuovere alcune funzionalità da alcuni dispositivi domestici intelligenti, per ottemperare alla sentenza di un giudice, che ha condannato la società per violazione di brevetti di Sonos: è difficile immaginare che Google voglia continuare a peggiorare i prodotti attuali o futuri a causa di controversie sulla proprietà intellettuale. Avere una suite di propri brevetti audio potrebbe aiutare a prevenire questi problemi in futuro.