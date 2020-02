Google Foto sceglie per noi e stampa le foto migliori in abbonamento

Non occorre più scegliere le foto migliori da stampare: il nuovo servizio Google Foto sceglie e stampa le fotografie in automatico, recapitandole poi direttamente a casa degli utenti. Il servizio costa 7,99 dollari al mese e consente di ottenere 10 stampe 4 x 6 pollici (10 x 15 cm), scelte da scatti caricati negli ultimi 30 giorni. Per il momento si tratta di una sperimentazione attiva solo negli Stati Uniti: il servizio è disponibile agli utenti che si abbonano cliccando su un banner promozionale che appare usando Google Foto.

Big G offre già la possibilità di stampare foto da Google Foto: negli USA è possibile ordinare stampe fotografiche da Google Foto presso Walmart o CVS, che in genere offrono il ritiro in giornata. Le stampe si pagano in negozio quando l’ordine è pronto per il ritiro, con costi a partire da 0,25 dollari per foto; i formati di stampa disponibili sono: 4 x 6″, 5 x 7″ e 8 x 10″ e offerte con una finitura lucida presso CVS e una finitura opaca presso Walmart.

Peculiarità della nuova offerta è lo sfruttamento di un algoritmo che sceglie automaticamente le foto da stampare, anziché indicare da soli gli scatti che si desidera stampare. È possibile aiutare l’algoritmo indicando priorità per scatti con “persone e animali”, “scorci paesaggistici” o “un po’ di tutto”. Prima della fine del mese è anche possibile modificare la selezione effettuata in automatico dall’algoritmo.

Il processo di selezione, stampa e invio costa in pratica 0,79 dollari, superiore al prezzo dei 0,25$ per foto chiesto da Google presso Walmart o CVS ma, come rileva 9to5Google da cui riportiamo una schermata del servizio, include la consegna ed evita viaggi nelle catene di negozi al dettaglio o catene di farmacie CVS.

Apple forniva in passato la stampa di foto da iPhone e dall’app Foto. Attualmente questo servizio è offerto da Foto con estensione di sviluppatori che offrono accesso a servizi di partner come Mimeo e WhiteWall.