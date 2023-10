iPhone 15, nella beta di iOS 17.2 l’opzione Traduci nel pulsante Azione

Tra le peculiarità degli iPhone 15, c’è il nuovo tasto Azione personalizzabile che l’utente può usare per vari scopi: è possibile scegliere tra l’accesso rapido alla fotocamera o alla torcia, se attivare Memo vocali, Full immersion, accedere alle funzioni per l’accessibilità come Lente d’ingrandimento, usare Comandi Rapidi per richiamare opzioni varie e, con l’aggiornamento a iOS 17.2 (al momento disponibile per i soli sviluppatori), la possibilità di richiamare l’app Traduci.

La possibilità di richiamare Traduci dal tasto Azione era stata annunciata da Apple in concomitanza della presentazione dei nuovi iPhone indicando che questa opzione sarebbe arriva più avanti.

Il sito Macrumors riferisce che l’opzione Traduci per il tasto Azione è disponibile con la beta 1 di iOS 17.2, opzione comoda per tradurre al volo una frase da una lingua a un’altra, tenendo conto delle impostazioni nell’app Traduci (di serie in iOS).

L’app Traduci, lo ricordiamo, supporta la traduzione veloce e naturale di voce e testo in diverse lingue (inglese, italiano, francese, tedesco, cinese, spagnolo, ecc.). A questo indirizzo trovate un nostro articolo con le spiegazioni su come funziona l’app in questione.

