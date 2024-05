Google Meet risolve l’effetto Larsen nelle videochiamate

Pubblicità

Google Meet ha una soluzione per i problemi audio che possono verificarsi quando ci sono più utenti e computer connessi in videochiamata dalla stessa stanza. Se vi è capitato di partecipare a qualche videoconferenza con più persone dalla stessa stanza, avrete probabilmente notato che in alcuni casi questa esperienza può trasformarsi in un incubo dal punto di vista acustico, con fischi (effetto Larsen), rimbombi dei suoni ed eco.

Succede quando i partecipanti hanno gli altoparlanti del computer o telefoni troppo vicini tra loro, oppure se nella stessa sala conferenze sono presenti più computer con audio attivo. Per evitare questi inconvenienti, si consiglia normalmente di silenziare i microfoni quando qualcuno sta parlando, oppure di usare le cuffie auricolari, accessorio che permette di migliorare il modo in cui viene percepita la voce.

Google vuole risolvere questo problema con un aggiornamento del servizio servizio Meet. L’audio adattivo in Meet individuerà automaticamente la presenza di più laptop nella stessa stanza, sincronizzando microfoni e altoparlanti, promettendo una esperienza perfetta, senza soluzione di continuità.

Questa funzionalità, spiega Google, permetterà ai team di creare riunioni ad-hoc nelle quali i vari partecipanti potranno usare i loro laptop e tutti potranno sentire ed essere sentiti chiaramente, senza bisogno di avvicinarsi a un unico laptop per parlare.

Queta possibilità è utile anche per permettere la partecipazione a meeting quando l’hardware dedicato nelle sale riunioni non funziona, oppure offrire funzioni avanzate a piccole realtà che non possono acquistare hardware dedicato (ConferenceCam con microfoni dedicati per sale riunioni).

L’Adaptive Audio in Meet sarà attivo per impostazione predefinita e offerto ai clienti Google Workspace con un account Gemini Enterprise, Business, Education o Education Premium con “add-on AI Meetings e Messaging” (qui maggiori dettagli). La funzione è in fase di dispiegamento e sarà disponibile automaticamente per tutti, entro le prossime settimane.

