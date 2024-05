Sconti Dreame, i robot per pulire casa e giardino senza fatica

Pubblicità

Dreame sta scontando su Amazon alcuni dei suoi prodotti dedicati alla pulizia della casa e al giardinaggio. Sono offerte lanciate appositamente per non farsi trovare impreparati durante la stagione estiva, in modo da potersi rilassare e godere al meglio le vacanze pur continuando ad avere una casa pulita e un giardino sempre in ordine senza fare il minimo sforzo.

La maggior parte delle offerte scade il 26 Maggio e riguarda appunto i robot di Dreame, che si controllano a distanza e fanno tutto da soli.

Tagliaerba robot

Uno di questi è il Robotic Mower A1, un tagliaerba senza fili che può essere programmato per falciare il prato a zone in base alle proprie preferenze. Si fa tutto dall’app sullo smartphone, pianificando quali zone tosare e quali invece evitare, cosa che gli riesce grazie all’ausilio degli algoritmi di intelligenza artificiale e di diversi sensori per la mappatura 3D e il rilevamento degli ostacoli.

Normalmente costa 1.999 € ma al momento viene proposto a 1.799 €.

Aspirapolvere robot

Per la pulizia dei pavimenti trovate invece in offerta il Dreame L20 Ultra, dotato di tecnologia MopExtend per un mocio capace di raggiungere anche i bordi, promettendo così una pulizia profonda e ravvicinata, da angolo ad angolo. Il mocio si può anche sganciare e usarlo solo come aspirapolvere, in modo da non bagnare i tappeti.

Costa 1.099 € ma in questo momento lo pagate 899 €.

In alternativa potete comprare in sconto anche Dreame L10s Ultra, che è un po’ meno potente (5.300 Pa invece di 7.000), ma anziché pagarlo 699 € potete portarvelo a casa per 649 €.

Aspirapolvere verticale

Se invece l’aspirapolvere robot cel’avete già e ne volete uno agile e performante per coprire manualmente quelle zone che i robot non riescono a spazzare bene, potete approfittare della promozione sul Dreame H13 Pro, un aspirapolvere senza fili Wet&Dry che lava a 60°C e asciuga con aria calda alla stessa temperatura.

Offre la pulizia da bordo a bordo su entrambi i lati e riesce a scrostare anche lo sporco più ostinato.

Invece di 599 € al momento lo comprate su Amazon a 549 €.

Per praticità vi riportiamo di seguito anche l’elenco dei prodotti segnalati in questo articolo coi link diretti per l’acquisto in promozione su Amazon:

A 1799,00 € invece di 1999,00 € | sconto 10% – fino a 26 mag

Sto caricando altre schede...

A 899,00 € invece di 1099,00 € | sconto 18% – fino a 26 mag

Sto caricando altre schede...

A 649,00 € invece di 699,00 € | sconto 7% – fino a 26 mag

Sto caricando altre schede...

A 549,00 € invece di 599,00 € | sconto 8% – fino a 26 mag

Sto caricando altre schede...

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).