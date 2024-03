Google aggiunge tariffe agli sviluppatori UE

Nelle scorse ore Google ha presentato le modifiche apportate per conformarsi al Digital Markets Act (DMA) in UE, entrato in vigore il 7 marzo: un dettaglio importante che in passato aveva omesso, tuttavia, riguardava eventuali addebiti e costi agli sviluppatori che indirizzano gli utenti al di fuori del Play Store per scaricare app.

Ora si apprende che anche Google, come già fatto da Apple, prevede costi di piattaforma. Google ha rivelato che addebiterà tariffe agli sviluppatori anche se non utilizzano Play Store, proprio come ha fatto Apple con App Store. Secondo quanto conferma i dettagli trovati nella sezione di aiuto, l’azienda addebiterà due nuove tariffe.

Una tassa iniziale di acquisizione del 10% per gli acquisti in-app o del 5% per gli abbonamenti per due anni. Questo rappresenta il valore offerto da Play Store nel facilitare l’acquisizione iniziale degli utenti.

Ci sarà una tariffa ulteriore del 17% per gli acquisti in-app o del 7% per gli abbonamenti. Questa tariffa coprirà servizi continui di Play come i controlli parentali, la sicurezza, la prevenzione delle frodi e gli aggiornamenti delle app, che dopo due anni potranno essere azzerati, se gli utenti acconsentiranno a non avere più questo servizio:

Poiché gli utenti hanno acquisito l’app tramite Play con l’aspettativa di servizi come i controlli parentali, la scansione di sicurezza, la prevenzione delle frodi e gli aggiornamenti continui delle app, l’interruzione dei servizi richiede anche il consenso dell’utente

Google ha incluso il seguente grafico per mostrare come le tariffe si applicheranno a una ipotetica “Fantastiq App”:

Con questo, Google sta seguendo l’esempio di Apple aggiungendo nuove tariffe per gli sviluppatori all’interno dell’UE.

Ricordiamo che Apple ha aggiunto una nuova tassa del 3 percento per “elaborazione dei pagamenti” per le transazioni che passano attraverso il suo store, oltre a una nuova “tassa per la tecnologia di base” che addebiterà una tassa fissa di €0,50 per tutti i download di app, indipendentemente che provengano dall’App Store o da un sito web di terze parti, dopo il primo milione di installazioni.

Google giustifica le tariffe sottolineando il valore che offre nell’ecosistema Android:

Le tariffe di Play supportano il nostro investimento in Android e Google Play e riflettono il valore fornito da Android e Play, incluso il permetterci di distribuire Android gratuitamente e fornire la crescente suite di strumenti e servizi che aiutano gli sviluppatori a costruire business di successo, mantenendo allo stesso tempo le nostre piattaforme sicure per miliardi di utenti in tutto il mondo

Il CEO di Epic, Tim Sweeney, ha già criticato il post di Google sulla conformità al DMA, prima che le nuove tariffe fossero rese pubbliche:

Google ha annunciato i suoi piani di adempimento malizioso per la legge DMA europea… sembra che la loro politica di anti-steering illegale sarà sostituita da una nuova tassa Google sulle transazioni web

Si resta adesso in attesa di capire come gli sviluppatori reagiranno alle nuove tariffe. Gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.

