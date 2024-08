Google sta lavorando su AI in grado di individuare l’insorgenza di malattie da segnali sonori

Pubblicità

Che con l’AI è possibile fare di tutto è ormai scontato e non sorprende apprendere di Google è al lavoro con una startup che ha ideato un sistema che, tenendo conto di segnali sonori, è in grado individuare i sintomi precoci di alcune malattie infettive.

Lo riferisce il sito Bloomberg spiegando che Google ha addestrato un modello AI con 300 milioni di spezzoni di audio con esempi di tosse, starnuti, raucedini e respiri affannosi, un sistema in grado, ad esempio, di identificare sintomi legati alla tubercolosi.

Google sta collaborando con Salcit Technologies, startup indiana che si occupa di AI pensata per l’assistenza sanitaria respiratoria; da questa collaborazione potrebbe arrivare una tecnologia da integrare negli smartphone, in grado di aiutare popolazioni ad alto rischio in zone geografiche con scarso accesso alle cure sanitarie, dove è già un problema accedere a un sistema radiografico, e dove l’AI grazie ai microfoni potrebbe essere già un valido aiuto.

Big G ha sfruttato clip audio da materiale recuperato in vari modi (incluso YouTube), e anche suoni di tosse registrati in ospedali in Zambia dove i pazienti arrivano per lo screening della tubercolosi. Alcuni suoni permettono di identificare vari aspetti legati al benessere, indicazioni quasi impercettibili utili per individuare, monitorare e gestire diverse condizioni di salute.

I dati alimentano HeAR (Health Acoustic Representations), modello AI di Big G che include 100 milioni di esempi di tosse e sibili sulla respirazione grazie ai quali è possibile individuare la tubercolosi. Le funzionalità AI in questione sono richiamabili da uno smartphone, e quest’ultimo può essere trasportato facilmente anche in zone remote per lo screening della popolazione.

Google già in passato si è interessata a sistemi di digitalizzazione dei sensi umani, e il suo ramo di venture capital ha finanziato almeno una startup che sfrutta l’AI per “annusare” (nel vero senso della parola) le malattie.

