JBL si lancia nell’ audio video con cinque sintoamplificatori

JBL presenta cinque sintoamplificatori AV che allargano la presenza del brand nel mondo dell’audio/video. Nuovo design e funzionalità avanzate per dispositivi sono all base dei prodotti presentati, pensati dal brand per soddisfare ogni esigenza, dal gamer appassionato al cinefilo esigente.

Si tratta dei modelli MA310, MA510, MA710, MA7100HP e MA9100HP. L’idea è quella di rivolgersi ad un pubblico eterogeneo, anche di giovani, con linee geometriche, profili asimmetrici, elementi oversize ed effetti luminosi.

I frontali sono in vetro, i display di qualità e grandi dimensioni, insieme a tasti e manopole dal design ricercato. Inoltre, i due modelli di punta (JBL MA7100HP e JBL MA9100HP) offrono un’illuminazione personalizzabile.

Le caratteristiche comuni a tutti i dispositivi della Serie MA includono la compatibilità ARC, l’app Premium Audio per iOS e Android che permette l’accesso a servizi di streaming come Qobuz, radio Internet, podcast e musica archiviata (ad eccezione del modello MA310). Inoltre, la gamma è dotata dell’app EzSet per la calibrazione automatica della stanza, con la possibilità di interventi manuali, e di un pratico telecomando con i comandi essenziali per garantire semplicità d’uso.

Il modello entry-level, JBL MA310, offre 5.2 canali con una potenza di 60W per canale in classe D su 8 ohm, compatibilità 4K e HDR10, supporto Dolby Digital/DTS, ma senza connettività WiFi ed eARC, caratteristiche invece presenti nel JBL MA510, che offre anche compatibilità 8K e maggiore potenza con 5x75W.

JBL MA710 si distingue con 7.2 canali e una potenza di 110Wx7, compatibilità con Atmos/DTS:X, Bluetooth APTX HD, supporto per una seconda zona e bi-amplificazione.

La versione HP di MA710, il JBL MA7100HP, offre una maggiore potenza (7x125W), capacità di ricezione e trasmissione BT, ingresso phono, display LCD a colori ed è pronto per DIRAC.

Al vertice della gamma troviamo il JBL MA9100HP, molto simile al modello precedente ma con 9.2 canali e una potenza di 9x140W.

Prezzi

JBL MA310 sarà proposto ad un prezzo di listino di 599 €, mentre JBL MA510 costerà 849 €. A seguire, JBL MA710 a 1.099 €, JBL MA7100HP a 1.499 € e, al top, JBL MA9100HP vanterà un prezzo di 1.999 €.

