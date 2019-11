Google Stadia: solo 12 i giochi disponibili al lancio, ecco quali

Google Stadia sarà ufficialmente lanciato il 19 novembre e, diversamente da quanto in molti si aspettavano, i titoli disponibili al lancio saranno solamente 12. Se vi state chiedendo quali, ecco la lista dei giochi disponibili sin dal day one.

I giochi disponibili su Google Stadia a partire dal 19 novembre prossimo saranno i seguenti:

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2: The Collection

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Rise of the Tomb Raider

Samurai Shodown

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

Probabilmente il numero non farà gridare al miracolo: 12 titoli non sono molti rispetto al numero di giochi, ad esempio, disponibili su Steam o su Apple Arcade, ma Google ha comunque rassicurato l’utenza, annunciando che altri giochi arriveranno verso la fine dell’anno.

Per coloro che non hanno familiarità con la piattaforma, Google Stadia è il servizio di streaming videoludico di Big G, che consentirà ai giocatori di giocare attraverso browser, Chromecast e smartphone, senza la necessità di disporre di hardware di fascia alta. I giochi potranno essere acquistati singolarmente come accade per i titoli presenti su Google Play, mentre lo streaming sarà gratuito e non per forza si dovrà sottoscrivere un abbonamento mensile.

Tuttavia, ci sarà una versione di Stadia a 9,99 euro al mese, che offrirà un flusso streaming di qualità superiore, insieme all’accesso a una libreria di giochi e sconti.

Se volete saperne di più su Google Stadia il link di riferimento è il seguente. Ricordiamo che il servizio sarà disponibile da novembre In Italia, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Olanda, Belgio, Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia. Il sito per i preordini è già online e include una sezione con un test per verificare le prestazioni del proprio collegamento a internet, per conoscere prima di abbonarsi a quale risoluzione sarà possibile giocare.