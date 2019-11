Nelle specifiche MacBook Pro 16 pollici migliora tutto ma non webcam e Wi-Fi

Vale la pena esaminare più da vicino le specifiche di MacBook Pro 16 pollici per constatare cosa cambia dai modelli precedenti, le novità introdotte da Cupertino, incluse alcune che numerosi utenti richiedevano o semplicemente speravano di trovare nel nuovo portatile professionale Apple.

Gli ingegneri hanno rivisto e aggiornato praticamente ogni componente hardware del notebook, come ci si aspetterebbe per una macchina professionale top di gamma. Purtroppo nel completo processo di upgrade non rientrano la webcam che rimane quella che ben conosciamo da 720p. La multinazionale di Cupertino ha già implementato negli iPhone 11 il Wi-Fi 802.11ax, meglio noto con il nuovo nome semplificato Wi-Fi 6, purtroppo questo non è avvenuto per il nuovo portatile che impiega ancora la tecnologia precedente Wi-Fi 802.11ac.

Qui di seguito riportiamo un elenco delle novità e anche di alcuni dettagli che differiscono rispetto ai portatili Apple Precedenti:

Tastiera con meccanismo a forbice Magic Keyobard: torna il tasto fisico ESC e anche i tasti cursori in disposizione a T come avveniva per i MacBook Pro fino al 2015.

Tasti e Touch Bar: Apple ha aumentato la spaziatura tra i singoli pulsanti di 0,5mm, una soluzione che sembra puntare al miglioramento della digitazione. Anche la Touch Bar è stata leggermente spostata più in alto per evitare attivazioni indesiderate

Niente programma di riparazione tastiera: al lancio Apple non include il nuovo portatile tra quelli coperti dal programma di riparazione della tastiera, segno che la società confida in una maggiore affidabilità e resistenza nel tempo.

Display: lo schermo è più grande e offre un ampio spazio colore P3 professionale, ma la luminosità rimane a 500 nit, identica ai modelli immediatamente precedenti.

Nuovo alimentatore confermato: incluso nella confezione viene fornito un nuovo alimentatore Apple USB-C da 96W più potente di tutti quelli visti finora. Per MacBook Pro 15 era da 87W. Il prezzo non cambia: da questa pagina di Apple Store online il nuovo alimentatore più potente è proposto a 85 euro.

Il nuovo portatile è già disponibile per l’acquisto da questa pagina di Apple Store online con prime consegne previste tra il 26-28 novembre. Per tutte le specifiche di MacBook Pro 16 pollici e le novità hardware rimandiamo a questo articolo di macitynet.