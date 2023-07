Solo 29,99 € per il GPS che non vi fa mai smarrire il vostro gatto

Abbiamo già scritto molte volte dei prodotti Tractive, i GPS per cani e gatti che Amazon spesso offre a prezzi ribassati, ma oggi abbiamo una nuova occasione per darvi un consiglio di acquisto, quello sul nuovo modello per gatti che viene presentato ad appena 29,99€.

Macitynet ha recensito questo accessorio un paio di anni fa. Nel nostro articolo vi diciamo tutto quel che dovete sapere e il nostro giudizio finale (positivo) su come funziona un GPS Tractive. Ma se volete la sintesi basta sapere che si tratta di un tracker GPS con connessione su rete cellulare. Grazie a queste due tecnologie il dispositivo indossato dal vostro animale domestico segnalerà con precisione su un’apposita App, ovunque ci sia comunicazione su rete GSM, la posizione dell’animale.

È bene precisare subito che non stiamo parlando di un sistema simile ad Airtag che funziona solo quando è in prossimità di un iPhone, ma di un dispositivo capace di operare in totale indipendenza ovunque ci sia visibilità di un satellite GPS (praticamente ovunque ci sia cielo moderatamente libero) e segnale di rete telefonica cellulare. Da una parte il GPS leggerà le coordinate del tracker, dall’altra manderà alla rete telefonica il dato che verrà ricevuto da una apposita applicazione grazie alla quale sarà possibile capire dove il vostro “amico” a quattro zampe è in quel momento.

In pratica con un GPS di questo tipo non ci si dovrà più preoccupare di capire dove si trova il nostro animale domestico. L’app ce lo dirà sempre e costantemente.

La versione per gatto è una novità delle ultime settimane ed è perfetto appunto per un gatto (da 4 KG in su). Grazie alla speciale app fa tutto quello che fanno i modelli di maggiori dimensioni tra cui presentare le posizioni più frequenti dell’animale o tracciare un recinto virtuale e una zona sicura, ricevendo un avviso solo quando si allontana troppo da esse.

L’autonomia è simile a quella del modello per cane: Tractive parla tra i 3 e i 10 giorni, a seconda dell’uso, della qualità della rete e del livello di attività del gatto. Realisticamente si deve pensare di ricaricare ogni 36/48 ore anche se con l’ottimizzazione della batteria mediante zone di risparmio energetico si può migliorare la durata.

Ovviamente nulla impedisce di usare il Tractive per gatto anche per un cane. Ce ne sono diversi di piccoli dimensioni per i quali questo accessorio è perfetto perchè più leggero.

La scheda SIM necessaria al funzionamento di Tractive ma è richiesto un abbonamento che si attiva mediante l’app. Maggiori informazioni sulle tipologie di abbonamento le trovate qui. Avete anche la possibilità di provarlo gratis per capire se fa al caso vostro.

Tractive costerebbe 46,99 euro ma oggi lo trovate in sconto del 38% lo pagate quindi solo 29,99 euro. C’è anche la versione già dotata di collare con sgancio di sicurezza, che costa 37,98€ e anche qui lo sconto è del 38%