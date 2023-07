Apple Pay arriva in Marocco

Apple Pay sbarca nel Regno del Marocco. L’utente @aaronp613 ha scovato nel codice di iOS e riferisce dell’arrivo del servizio Apple nello Stato del Nordafrica. Conferma successivamente è arrivata da CIH Bank.

Il sito Apple non è stato ancora aggiornato con l’indicazione dell’ulteriore nazione nella quale lo strumento di pagamento in mobilità è disponibile (qui l’elenco di paesi e aree geografiche in cui è supportato) ma a quanto pare di capire Apple Pay dovrebbe funzionare in Marocco con le carte Mastercard di CIH (Crédit Immobilier et Hôtelier). Anche l’app della banca in questione è stata aggiornata e ora permette di aggiungere la propria carta al Wallet di Apple.

Il Marocco è il secondo del continente nel quale il servizio è disponibile, dopo la Repubblica del Sudafrica. Apple Pay è stato lanciato nel 2014 negli Stati Uniti, poi in altre nazioni (in Italia è arrivato nel 2017). In Italia le banche, le emittenti e i circuiti di carte abilitati al servizio sono ormai decine. Apple Pay è disponibile in quasi un centinaio di paesi e territori.

Avec CIH BANK, vous pouvez désormais payer avec votre Iphone et votre Watch en toute simplicité et fluidité ✨#applepay pic.twitter.com/bi249llKiR — CIH BANK (@cihbank) July 18, 2023

Quando si usa Apple Pay nei negozi che accettano i pagamenti contactless, il dispositivo (iPhone o Apple Watch) comunica con il terminale di pagamento tramite NFC (Near Field Communication), una tecnologia contactless standard del settore progettata per funzionare solo su brevi distanze. L’iPhone / Apple Watch dell’utente quando rileva un campo NFC, propone la carta impostata come predefinita.

Dopo aver autenticato la transazione, il Secure Element del Device fornisce al terminale di pagamento del negozio il numero identificativo del dispositivo e un codice di sicurezza dinamico specifico per la transazione, oltre alle informazioni aggiuntive necessarie per completare la transazione. Né Apple né il dispositivo forniscono il numero effettivo della carta usata per il pagamento. Prima di approvare il pagamento, la banca, l’emittente della carta o la rete di pagamento può verificare le informazioni di pagamento controllando che il codice di sicurezza dinamico sia univoco e collegato al proprio dispositivo.

A questo indirizzo trovate la nostra guida con le spiegazioni sul funzionamento di Apple Pay.