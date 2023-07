È arrivato lo stitching panoramico per Luminar Neo ed è già in sconto

Vi piacciono le foto panoramiche ma non ci avete mai provato perché l’elaborazione vi risulta lunga e difficile? Niente paura perché con la nuova estensione per Luminar Neo sarà questione di una manciata di click. Se vi interessa continuate pure a leggere perché per il lancio l’azienda sta proponendo un’offerta davvero interessante.

Di Luminar Neo abbiamo già parlato altre volte perciò se volete saperne di più su questo formidabile software di fotoritocco per Mac e Windows – che funziona anche come plugin per Photoshop, Lightroom e Apple Foto – vi basterà leggere questo articolo.

Qui vi parliamo invece di Stitching panoramico, una nuova estensione per questo software che si va ad aggiungere alle altre e si occupa di fare proprio quel che suggerisce il nome stesso. Ovvero è in grado di combinare più scatti di una stessa scena fotografata in punti diversi per crearne una sola, più grande, che coinvolge tutto l’ambiente con effetto appunto panoramico.

Cosa fa Stitching panoramico per Luminar Neo

Basta quindi inquadrare il paesaggio e scattare più fotografie spostandosi di volta in volta per aggiungere una porzione di ambiente nuova avendo cura di includere un pezzetto della stessa scena (almeno il 20% dice l’azienda) tra una foto e l’altra. Sarà poi cura del software, tramite gli algoritmi di intelligenza artificiale, riconoscere gli stessi ritagli e sovrapporli per creare poi una sola immagine.

Questa nuova estensione è anche in grado di generare una fotografia panoramica estraendola da un video, perciò crearle diventa ancora più semplice perché l’utente dovrà soltanto filmare il paesaggio spostando semplicemente la videocamera.

Può perfino creare panoramiche artistiche includendo lo stesso soggetto, in movimento, in più punti della stessa scena.

Utilizza l’estensione Stitching panoramico per creare panorami da più foto. Oppure, puoi importare un video e creare da lì una foto panoramica. Puoi anche selezionare un soggetto nella tua foto e creare un interessante effetto panoramico dove apparirà più volte nel tuo panorama.

Cinque consigli per foto panoramiche perfette

Evitare di usare obiettivi grandangolari come 35 mm o anche più. Meglio obiettivi 50 mm o più lunghi Assicurarsi che ogni foto si sovrapponga a quella adiacente per almeno il 20% Scattare in manuale in modo da avere impostazioni costanti in tutte le foto della serie Aspettare la luce “giusta”: se non si può approfittare di alba e tramonto, delle chiazze di nuvole riescono comunque a dare profondità a un’immagine, specie se il paesaggio non è illuminato dal Sole in maniera uniforme Trovare un punto focale – come una persona, un edifico o il Sole che tramonta – per dare un equilibrio all’immagine panoramica che si andrà a creare

Dove comprare e quanto costa

L’estensione Stitching Panoramico per Luminar Neo arriva il 20 luglio e si compra da qui. Per l’occasione l’azienda ha predisposto un’offerta speciale per chi decide di acquistarla al lancio.

Se si opta per la licenza a vita il costo è di 79 € e comprende una licenza per Mac o PC di Luminar Neo, che generalmente costa 199 €, e l’estensione Stitching Panoramico che acquistata separatamente costerebbe 49 €, quindi si risparmiano 169 €.

Altrimenti c’è l’abbonamento Pro che costa 39 € il primo anno (dal secondo costa 79 €) oppure 11,95 € al mese e comprende due licenze per Mac o PC anziché una sola, in più include tutte le estensioni attuali e future, la guida ai droni e lo sconto del 10% su tutti gli acquisti fatti sul Marketplace.

Partite da questa pagina per accedere alle offerte di Luminar.