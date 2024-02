Il tablet N-One NPad Plus è scontato del 35%

Cercate un tablet che non sia troppo grande perché volete portarlo comodamente con voi in giro per la città, ma che allo stesso tempo abbia una buona risoluzione per giochi e film in HD, e che magari non vi costi neppure troppo? La risposta a tutto questo ha un nome: N-One NPad Plus, un prodotto valido e attualmente in sconto a meno di 150 €.

Il suo maggiore punto di forza è nella portabilità in rapporto alla qualità complessiva: lo schermo infatti è da 10.4 pollici, perciò grande abbastanza per poter lavorare ai documenti leggendo PDF in A4 senza dover ingrandire le pagine, ma compatto a sufficienza per entrare anche in uno zaino da città.

La risoluzione è ottima: parliamo infatti di un pannello IPS con risoluzione 2K pari a 2.000 x 1.200 pixel, valido quindi sia per visualizzare i dettagli di foto e documenti, sia per guardare un film o giocare in alta definizione.

Il processore è un MTK8183 a 8 core, affiancato da GPU Mali-G72 e 8 GB di RAM, mentre la capacità è da 128 GB con possibilità di aggiungerne altro spazio tramite microSD.

La batteria è da 7.500 mAh e si ricarica via USB-C, c’è l’ingresso jack audio da 3.5 millimetri per un paio di cuffie, il WiFi a 2.4 e 5.0 GHz, il Bluetooth 5.0 per gli accessori, il GPS per la navigazione turn-by-turn, il trasferimento dati via OTG, e due fotocamere, una anteriore da 5 MP per le videochiamate e una posteriore da 13 MP per la scansione e digitalizzazione dei documenti.

Il tutto con motore Android 13 e per un peso complessivo di appena 440 grammi.

nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 222,56 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 35% andando a spendere soltanto 143,73 €.

