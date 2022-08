Il Presidente di Samsung Jay Y Lee ha ottenuto la grazia presidenziale

Lee Jae-yong, vicepresidente di Samsung conosciuto anche come Jay Y Lee, ha ottenuto la grazia presidenziale. Lee, colui che è, di fatto, il leader dell’azienda sudcoreana, era incluso in un elenco di 1693 persone alle quali il Ministero della Giustizia ha concesso l’amnistia. Secondo il Ministero, Lee è stato incluso nell’elenco per contribuire a superare “la crisi economica nazionale”.

La Corea del Sud attiva annualmente un provvedimento di clemenza individuale con un decreto presidenziale a beneficio di condannati detenuti o internati, condonando in tutto o in parte la pena, in occasione del 15 agosto, Una festa nazionale, che si tiene annualmente in memoria dell’indipendenza dal Giappone.

Lee Jae-yong era stato condannato a gennaio del 2021 a due anni e mezzo di carcere dalla Corte Suprema della Corea del Sud, con l’accusa di corruzione. Nell’agosto del 2017 Lee era stato condannato a cinque anni di carcere sempre per corruzione e altri crimini, ma dopo un ricorso in appello la pena era stata sospesa e nel febbraio del 2018 era stato scarcerato.

La Corte distrettuale centrale di Seul aveva inflitto a Lee una sanzione di 87 milioni di won, circa 60 mila dollari, per uso illegale di stupefacenti; a quanto pare il è contestato l’uso del propofol, un potente anestetico.

L’uomo di Samsung non è nuovo ad attività poco chiare e si era dovuto difendere anche per una presunta attività di manipolazione del prezzo delle azioni, nell’ambito di due aziende affiliate di Samsung.

Lee era stato condannato da un tribunale distrettuale a cinque anni di prigione. Era stato liberato nel 2018 dopo che un tribunale di appello aveva disposto la sospensione della pena. Nel 2019 la Corte suprema aveva ordinato un nuovo processo, ritenendo che il giudice di appello avesse erroneamente respinto alcune delle accuse contro Lee.

A gennaio era stato condannato per per corruzione e appropriazione indebita; era stato rilasciato con la condizionale ad agosto dello scorso anno dopo aver scontato poco più della metà della sua condanna originale. La grazia gli consentirà di tornare a lavorare a pieno titolo, revocando il divieto di che gli era stato imposto dal tribunale per un periodo di cinque anni dopo la pena detentiva.

In seguito della concessione della grazia, il vice presidente del Gruppo ha ringraziato il governo e il popolo per avergli dato una nuova possibilità affermando che lavorerà duramente per contribuire all’economia e creare nuovi posti di lavoro.