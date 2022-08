Con questa mappa scopri chi è il personaggio più famoso della tua città

Esiste una mappa che localizza la città natale delle persone più importanti al mondo: l’ha realizzata Topi Tjukanov, geografo e progettista di mappe presso Mapbox, che ha incrociato i dati di Wikipedia e Wikidata per costruire una vera e propria cartina con cui scoprire quali sono le persone più influenti nate in un determinato luogo.

Dalla cultura alla scienza, dai politici agli sportivi: se una persona ha contribuito in qualche modo alla società o ha fatto qualcosa di talmente grande da essere considerato degno di nota in tutto il globo, allora lo troverete posizionato in questa mappa interattiva, che può essere zoomata per andare a guardare da vicino anche i paesini sperduti.

Il sistema come dicevamo si affida a due diversi database e per decidere chi inserire e chi tralasciare si affida alle regole di notabilità di una persona stilate da uno studio pubblicato su Nature. Ad esempio si va a vedere il numero di edizioni della pagina Wikipedia, il numero totale di parole trovate in tutte le biografie disponibili, il numero totale di link esterni (fonti, riferimenti, eccetera), il numero medio di visualizzazioni avvenute tra il 2015 e il 2018 in tutte le edizioni linguistiche esistenti (questo lo fa usando l’API di Wikitech), il numero di elementi che costruiscono la sua storia – come data di nascita, sesso, traguardi raggiunti – e determinano quanto quel personaggio sia conosciuto.

I nomi più importanti spiccano anche quando l’ingrandimento è ridotto al minimo e man mano che si ingrandiscono le varie aree spuntano fuori i nomi di personaggi meno importanti ma comunque conosciuti e influenti. Così, per gli appassionati di geografia e delle personalità mondiali, questo sito potrebbe rappresentare un buon modo per esplorare quelle più vicine e più lontane alla propria città. O magari per ricordarsi di quel personaggio famoso con cui si condivide la città natale.