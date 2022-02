Guanti touch per l’inverno, impermeabili e traspiranti a 4,99 euro

Vi servono un paio di guanti che siano in grado di mantenere la mano al caldo e contemporaneamente lasciarla libera di traspirare, proteggendola da vento, freddo e pioggia? e magari anche con la sensibilità touch sulle dita per poter sbloccare il telefono e rispondere a una chiamata senza sfilarli? Sappiate che al momento potete comprarne un paio su Amazon per soli 4,99 euro.

Un prezzo più che allettante specialmente se lo si rapporta alle caratteristiche di questi guanti: presentano infatti una struttura a cinque strati realizzati in nylon, pelle PU e pile, in modo da proteggere efficacemente la mano dalle rigide temperatura invernali. Il palmo è imbottito con uno strato in schiuma, consentendo di usarli anche per lunghi periodi di tempo in attività come escursionismo e ciclismo, mentre la punta del pollice e dell’indice è rinforzato con uno strato aggiuntivo per aumentare la protezione all’usura da abrasione.

Il dorso è rivestito in materiale composito SBR per conferire impermeabilità al guanto, pur presentando una perforazione che garantisce una efficace ventilazione in modo da mantenere il guanto fresco anche quando le mani sono sudate. Il palmo invece è rinforzato da un rivestimento antiscivolo, per migliorare la presa del manubrio, dei bastoni da trekking e via dicendo.

Questi guanti sono particolarmente interessanti per il nostro pubblico perché il pollice, l’indice e il dito medio hanno una sezione sensibile al tocco degli schermi dei telefoni, perciò permettono di sbloccare i dispositivi e strisciare il dito per rispondere ad una chiamata in entrata senza doverli togliere.

Chi intende acquistarli li trova in vendita su Amazon a 4,99 euro in due diverse taglie: la L è indicata per mani la cui circonferenza è compresa tra 20 e 22,5 centimetri e presentano una lunghezza del dito medio (dal palmo) di 18 centimetri; la taglia XL invece è per circonferenze da 22,5 – 25 centimetri con lunghezza del dito medio, misurata sempre dal palmo alla punta, di 19 centimetri.