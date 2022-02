Guerra in Ucraina, il governo russo ha in parte bloccato Facebook

Il governo russo sta “limita in parte l’accesso” a Facebook, accusando il social network statunitense di censurare alcuni media legato al Cremlino. “Facebook viola i diritti umani e le libertà fondamentali “, ha riferito il Roskomnadzor (Servizio federale che supervisiona e regolamenta le comunicazioni) poche ore dopo che il social network ha rifiutato di sospendere le attività di fact checking.

L’informazione rimane cruciale in tempo di guerra e il conflitto si svolge anche sul terreno digitale. Una delle prime mosse dei russi è stata il blocco di di Internet intorno a Kharkiv, l’ex capitale sovietica a pochi chilometri dal confine, e i servizi russi stanno inetsificando gli attacchi DoS (denial of service) contro i siti del governo ucraino.

Con una parte di proteste sui social contro la guerra, l’autorità russa delle comunicazioni a chiesto di eliminare controlli sui media vicini al Cremlino. “Le autorità russe ci hanno chiesto di interrompere la verifica indipendente delle informazioni pubblicate su Facebook da quattro organizzazioni mediatiche statali russe”, ha riferito Nick Clegg, vicepresidente di Meta (la società alla quale fa capo Facebook) incaricato delle relazioni internazionali. “Abbbiamo rifiutato l’invito , continua il portavoce del social, “pertanto hanno annunciato la loro intenzione di limitare l’uso dei nostri servizi.

Le autorità fanno riferimento a “censura” nei confronti dell’agenzia RIA Novosti, del canale televisivo Zvezda del ministero della Difesa, nonché dei siti Lenta.ru e Gazeta.ru guidati da oligarchi vicini al potere, che hanno lamentato la la cancellazione di posti bollati come “fake news”. Il servizio federale per la supervisione della comunicazione di massa non ha ovviamente perso tempo e deciso di limitare l’accesso a una piattaforma che – a loro modo di vedere dire – ha indicato contenuti come “inaffidabili”, imponendo restrizioni tecniche sui risultati di ricerca per ridurre la visualizzazione dei articoli pubblicasti su Facebook.

L’obiettivo è scoraggiare l’uso di social stranieri; Cloudflare (azienda che si occupa di content delivery network) evidenzia un aumento degli errori di risoluzione dei domini facebook.com.

Non solo Facebook ma anche YouTube, Twitter e altre grandi piattaforme sono al lavoro per eliminare contenuti fuorvianti, falsi o palesemente tali, ma le loro attività di moderazione non sono semplici e sempre efficaci, con tutti i rischi che ne conseguono per l’informazione globale e con il governo russo che ha tutto il potere che vuole per controllare i media.

In seguito ad attacchi contro l’infrastruttura digitale, il Ministero della Difesa ucraino ha – secondo Reuters – chiesto aiuto agli hacker; il collettivo Anonymous ha dichiarato “guerra informatica” alla Russia affermando di aver violato il sito del Ministero della Difesa russo. I cittadini ucraini stanno al momento sfruttando la messaggistica crittografata di Signal e Telegram.