Hisense a IFA 2023 con la nuova gamma di TV ULED

Hisense presenta a IFA 2023 una nuova gamma di TV, con tecnologia Mini-LED in tutte le serie ULED, sviluppata per offrire luminosità, contrasto e dettagli maggiori rispetto alle precedenti serie.

Grazie alla tecnologia Quantum Dot, i nuovi TV presentano oltre un miliardo di colori, con supporto a Hi-View Engine per ottimizzare la qualità dell’immagine. Inoltre, con un refresh rate di 144 Hz, è garantito un movimento fluido per il mondo dello sport e dei giochi.

La tecnologia Mini-LED, che sono molto più piccoli rispetto ai LED convenzionali, offrono neri più profondi e luci più brillanti in ogni fotogramma. Inoltre, la tecnologia Local Dimming, con centinaia di LED di retroilluminazione, regola e crea il contrasto in base a ogni immagine. Il risultato è una qualità dell’immagine con un effetto HDR e sui display con una luminosità di picco di 2500 nit, i bianchi riescono ad apparire più luminosi.

La tecnologia Quantum Dot Colour offre uno spettro di colori vivaci, ulteriormente migliorati dalla soluzione Total HDR – Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10 e HLG. Inoltre, grazie la tecnologia proprietaria Hi-View Engine si occupa di funzioni complesse come l’upscaling 4K e il miglioramento del colore.

Modalità di gioco attiva

Le nuovi TV HiSense della serie Mini-LED ULED sono progettate anche per il gaming con funzioni dedicate. La precisa frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e la modalità a bassa latenza automatica (ALLM) si combinano con una frequenza di 144 Hz, oltre alla tecnologia AMD FreeSync Premium per sincronizzare la frequenza di aggiornamento dello schermo con il processore grafico per un’esperienza di gioco senza interruzioni.

La gamma Mini-LED ULED di Hisense è composta da quattro modelli: il top di gamma UXQ (65 e 85 pollici), seguito da U8KQ, U7KQ (fino a 100 pollici) e U6KQ.

Serie Mini-LED UX

La serie di fascia più alta vanta la tecnologia Hi-View Engine X, alimentata da un sistema di elaborazione a 16 bit, che crea 65.536 livelli di luminosità. Questa innovazione, combinata con la tecnologia Mini-LED X, garantisce un contrasto maggiore, da neri profondi a luci vivaci. Il Dynamic X-Display offre un’esperienza cinematografica di qualità, combattendo i riflessi e migliorando il contrasto. Un altro punto di forza è la tecnologia Total Ambient Adaptive, che regola automaticamente le impostazioni per adattarle perfettamente all’ambiente circostante, garantendo un’esperienza visiva ottimale.

Serie Premium Mini-LED U8

La serie premium Hisense U8 è dotata della tecnologia Mini-LED PRO con LED di dimensioni micro, cinquanta volte più piccoli rispetto ai LED comuni. Grazie alla luminosità di picco di 1500 nit, questo schermo offre immagini dettagliate che rendono i colori e le ombre realistici.

La modalità Filmmaker consente di vivere un’esperienza simile a quella della sala cinematografica, tanto che questa serie è stata certificata IMAX Enhanced.

Serie U7 e U6

A completare la Amma di nuove TV presenti a IFA 2023 c’è la serie Mini-LED U7 di Hisense che integra comunque l’Hi-View Engine per ottimizzare l’esperienza visiva. Questa serie di televisori è ideale per gli appassionati di giochi e sport. Tra le caratteristiche principali, la modalità Game Mode Pro a 144 Hz e la modalità AI Sports fino a 100 pollici.

La serie Hisense U6KQ, disponibile nei formati da 55 e 65 pollici, rappresenta una TV di livello entry-level nella categoria dei Mini-LED, offrendo prestazioni di altissimo livello in rapporto al prezzo.

