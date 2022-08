Sonos posticipa i lancio di Sub Mini

Il marchio Sonos è conosciuto e apprezzato per speaker di alta qualità e una piattaforma audio multi stanza che non teme rivali, ma il suo catalogo prodotti (tutti con supporto Apple AirPlay 2) è quasi sempre rimasto fuori dalla portata degli utenti che non desiderano spendere un capitale per un sistema audio: proprio per questa ragione era atteso con impazienza da mesi Sub Mini, il primo subwoofer senza fili di Sonos, più compatto e con specifiche inferiori rispetto al modello top da 849 euro, ma destinato a essere proposto a un prezzo molto più abbordabile.

Di questo dispositivo circolano anticipazioni fin da novembre del 2021, mentre a maggio sono circolati i render e poi la conferma dell’arrivo imminente anche tramite una registrazione presso la Federal Communications Commission degli USA. Ma superata la primavera e in estate inoltrata non si è ancora visto e il costruttore informa che un nuovo misterioso dispositivo è stato posticipato agli ultimi tre mesi di quest’anno. I dirigenti Sonos non pronunciano mai il nome Sub Mini, ma tutti quelli in ascolto lo pensano.

L’annuncio è avvenuto in occasione dell’ultima riunione degli azionisti per la presentazione dei risultati trimestrali. Il CEO di Sonos Patrick Spence ha dichiarato che la società rimane impegnata a lanciare due nuovi prodotti ogni anno. Poco dopo però il portavoce di Sonos Erin Pategas ha precisato a The Verge che Sonos ha deciso di posticipare il lancio di un prodotto atteso nel primo trimestre 2023.

Occorre ricordare che come avviene per Apple, anche per Sonos il primo trimestre fiscale del 2023 corrisponde agli ultimi tre mesi di calendario del 2022. Quindi anche se Sonos non lo ha dichiarato esplicitamente, occorre attendere fino a ottobre – dicembre di quest’anno per poter mettere occhi e mani su Sonos Sub Mini. Sarà il complemento perfetto della soundbar Sonos Ray e degli altri speaker dal prezzo più abbordabile nel catalogo del costruttore.

