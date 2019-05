Hisense U7B e U8B, i nuovi TV ULED con HDR e Dolby Vision

Hisense amplia la propria gamma di televisori presentando due nuove serie di TV ULED, rispettivamente U7B e U8B, in vendita nei negozi e online a partire da giugno. All’interno della gamma ULED, il primo occupa una posizione intermedia. Disponibile nelle dimensioni da 50” (549 euro), 55” (649 euro) e 65” (899 euro), è la scelta ideale per chi vuole un prodotto bello da vedere, elegante e di qualità ma anche accessibile.

Esteticamente parlando, U7B si contraddistingue per il design one-body, le sottili cornici metalliche e lo stand centrale. Per quanto riguarda invece la qualità d’immagine, oltre al pannello 4K Ultra HD supporta il Dolby Vision, ovvero la tecnologia HDR di Dolby, la palette cromatica estesa (Wide Color Gamut) per riprodurre colori brillanti, tecnologie avanzate per immagine fluide e definite e Ultra Local Dimming con gestione indipendente delle zone per un contrasto e neri di qualità superiore.

Non mancano poi controllo della retroilluminazione, miglioramento del contrasto e dettagli in tutta l’immagine, grazie agli algoritmi sviluppati da Hisense, mentre sul versante sonoro spicca la compatibilità con Dolby Atmos, capace di portare nel salotto di casa le emozioni della sala cinematografica se dotati di un opportuno sistema audio.

La serie ULED U8B, che include modelli da 55” (749 euro) e 65” (999 euro), è un gradino sopra. Le sue caratteristiche parlano di design ultra slim, con pannello posteriore ad effetto metallico spazzolato, infinity screen e design senza cornici.

A livello tecnico, non si limita al 4K né all’HDR, che pure sono elementi centrali della sua dotazione: U8B usa un pannello ad elevata luminosità per raggiungere i 1.000 nits di picco, fondamentali per immagini HDR di altissima qualità e dettaglio. Anche in questo caso, la capacità di riprodurre colori vividi, naturali e brillanti è garantita dal wide color gamut, cui si sommano Dolby Vision e il Dolby Atmos.

Per quanto concerne poi le funzioni Smart, sia U8B che U7B si basano sulla piattaforma Vidaa U 3.0, che comprende diverse app di intrattenimento come Netflix, YouTube e YouTube Kids, DAZN, Prime Video, TimVision, Chili TV e Rakuten TV. Inoltre sono compatibili con Alexa, permettendo così l’accesso e la gestione delle loro funzioni mediante comandi vocali.