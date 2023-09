HMD Global, la casa dei telefoni Nokia costruirà terminali a suo marchio

HMD Global, l’azienda finlandese nota per la produzione di smartphone a marchio Nokia, ha annunciato i piani di lanciare una propria linea di dispositivi mobili. Lunedì, il CEO di HMD Global, Jean-Francois Baril, ha annunciato su Linkedin che l’azienda amplierà il proprio portafoglio con un nuovo marchio HMD, che coesisterà insieme ai telefoni Nokia.

“È stato un grande viaggio per HMD come la casa dei telefoni Nokia” ha dichiarato Baril, che ha poi aggiunto:

Ora siamo pronti per il prossimo passo del nostro viaggio: entrare nel mercato in modo indipendente come una forza per creare un nuovo mondo delle telecomunicazioni focalizzato sulle esigenze dei consumatori

Non sono state fornite ulteriori informazioni sui nuovi prodotti HMD, né suggerimenti su una potenziale data di lancio. Ricordiamo che HMD Global è stata creata dopo che Microsoft ha rinunciato ai diritti sul marchio Nokia nel 2016, mentre Foxconn ha assunto il controllo del settore dei telefoni di base di Microsoft, e il fondatore di Foxconn, Terry Gou, è il principale proprietario di HMD Global.

Attualmente, i dispositivi con marchio Nokia sono prodotti da Foxconn, quindi è probabile che anche eventuali prodotti a marchio HMD in arrivo saranno fabbricati dalla stessa azienda taiwanese.

I telefoni con marchio Nokia, come il Nokia C32 lanciato da HMD, sono principalmente posizionati nella fascia di prezzo economica o media, e sembra che anche i futuri dispositivi con marchio HMD possano seguire questa tendenza.

Baril afferma che l’azienda continuerà a “progettare per un futuro più sostenibile ed economico”. Peraltro, anche se Foxconn si occuperà effettivamente della produzione di questi nuovi dispositivi, HMD Global Oy, con sede a Espoo, è ancora in gran parte gestita da ex dirigenti di Nokia, quindi questa potrebbe essere un’opportunità per l’azienda di riconquistare parte del prestigio del marchio sotto un nuovo nome.

