iPhone 14 Pro e seguenti ora con opzione per salvare foto in formato HEIF Max

Tra le novità degli iPhone 15, c’è la fotocamera da 48MP con teleobiettivo 2x. Apple evidenzia la possibilità di catturare “dettagli straordinari,” dalle istantanee ai paesaggi più spettacolari, tre livelli di ingrandimento di qualità ottica puoi comporre l’inquadratura, la modalità notte e altre peculiarità ancora.

Per sfruttare meglio le nuove possibilità offerte da teleobiettivo e grandangolo, Apple offre nell’app Fotocamera il nuovo “HEIF Max“, formato che è possibile selezionare (da Impostazioni > Fotocamera > Formati) e che vanta una migliore compressione rispetto ai formati JPEG e H.264. Questo formato, con l’aggiornamento a iOS 17, sarà disponibile anche sugli iPhone 14 Pro.

Finora gli utenti avevano a disposizione tre formati per le foto con i modelli Pro di iPhone: il tradizionale JPEG, il formato HEIF (High Efficiency Image File Format), e il formato ProRAW; quest’ultimo è sostanzialmente un formato “grezzo” che consente di offrire controlli creativi aggiuntivi, permettendo di effettuare successivamente allo scatto regolazioni di fino a esposizione, colore e bilanciamento del bianco.

Le immagini a 48 MP in formato ProRAW conservano più dettagli nel relativo file immagine; è possibile ingrandire l’immagine e disporre di più controlli creativo durante il ritaglio ma le dimensioni dei file di questo tipo sono elevate: immagini ProRAW con risoluzione 12 MP “pesano” circa 25 MB, e circa 75 MB per la risoluzione 48 MP. Una via di mezzo è HEIF Max, formato che permette di catturare foto con risoluzione di 48-megapixel e salvarle in formato compresso.

Una immagine a 48MP salvata in formato HEIF Max “pesa” circa 5MB (decisamente meno rispetto al ProRAW) e allo stesso tempo include più dettagli rispetto al formato JPEG o HEIF standard.

Su Phone 14 Pro, iPhone 15 e iPhone 15 Pro, aprendo Impostazioni, toccando Fotocamera e scegliendo formati, è possibile attivare Apple ProRAW per visualizzare le opzioni relative alla risoluzione o scegliere HEIF Max/RAW. Il formato HEIF Max non è compatibile con le Live Photo (la funzionalità che registra ciò che accade 1,5 secondi prima e dopo lo scatto).

HEIX Max è convertito automaticamente in altri formati se inviato da app come ad esempio Whatsapp. Quando si importano file multimediali in formato HEIF o HEVC da un dispositivo iOS collegato da Foto, Acquisizione Immagine o su un PC, i file potrebbero essere convertiti in JPEG o H.264. Se non vogliano che vengano convertiti, basta andare su Impostazioni > Foto su iPhone, scorrere verso il basso e toccare “Conserva gli originali”.

