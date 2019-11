Il blocco fotocamere di Galaxy S11 fa rimpiangere quello degli iPhone 11

Il blocco fotocamere di Galaxy S11 rischia di essere molto più grande e anche più brutto a vedersi di quello degli iPhone 11. In realtà per i terminali Apple di ultima generazione la maggior parte delle critiche e dei commenti negativi degli utenti erano emersi insieme ai rendering e poi con i mockup, ma quando Apple ha svelato il design definitivo materiali e realizzazione della grande protuberanza sul retro sono apparsi molto meglio curati e costruiti di quanto si temeva inizialmente.

Negli ultimi render del prossimo top di gamma Samsung il blocco fotocamere di Galaxy S11 è ancora più grande e di forma rettangolare. All’interno della mega protuberanza sul retro sono visibili quattro obiettivi di dimensioni più grandi, il flash LED e un altro foro che potrebbe essere una fotocamera o un altro sensore, magari uno per il rilevamento della profondità.

Tenendo presente quanto è successo in precedenza per gli iPhone 11, è possibile che anche il design finale del blocco fotocamere di Galaxy S11 sarà diverso da quanto mostrato in render e mockup. Tuttavia in passato le anticipazioni pubblicate dal leaker seriale Ben Geskin nella maggior parte dei casi si sono dimostrate corrette.

Nel frattempo in rete sono già apparsi il nome in codice del terminale, alcune delle specifiche tecniche principali e persino i primi risultati dei benchmark per misurare le prestazioni. Stando a quanto pubblicato nel database dei test Geekbench 5 lo smartphone top di gamma Android atteso nei primi mesi del 2020 è indicato con la sigla Samsung SM-G986B.

Il processore rilevato dal software è Exynos 990, conosciuto anche come Exynos 9830: si tratterebbe di un terminale 5G dotato di ben 12GB di memoria RAM. Come avvenuto anche per le generazioni precedenti, la versione destinata ad altri mercati potrebbe funzionare con il processore Qualcomm Snapdragon 865 ma per il momento questa rimane solo una ipotesi.

Occorre rilevare che la pagina dei risultati di Geekbench potrebbe essere stata creata ad hoc per soddisfare la curiosità degli appassionati, così è consigliabile accogliere queste specifiche con una buona dose di cautela, almeno fino a quando emergeranno ulteriori indizi.

Stesso discorso per i primi punteggi dei benchmark che rilevano prestazioni sensibilmente al di sotto delle aspettative: solo 427 punti in single core e 2.326 in multi core, risultati sensibilmente inferiori ai record di iPhone 11 Pro Max con processore Apple A13 che ottiene ben 1.333 punti in single core e 3.518 in multi core. Anche in questo caso i valori rilevati per il prototipo di Galaxy S11 potrebbero non corrispondere a quelli reali: meglio prendere nota e attendere nuove conferme o smentite.

