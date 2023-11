Nei primi benchmark della CPU, M3 Max veloce come M2 Ultra

Stanno arrivando man mano i primi benchmark sui nuovi SoC di Apple. Dopo i primi test sulle performance della CPU dell’M3 base, ora sui database di Geekbench è apparso il test di un Mac identificato come “Mac15,9” e che dovrebbe far riferimento al nuovo MacBook Pro con M3 Max.

Il punteggio più alto indicato per l’M3 Max con CPU 16-core è 21.084; se il risultato sarà confermato da altri test, significa che nei test per la CPU l’M3 Max è veloce come l’M2 Ultra che, mediamente, evidenzia un punteggio di 21.182 sul Mac Pro e 21.316 sul Mac Studio.

Il sito Macrumors fa notare che il chip M3 Max del nuovo MacBook Pro 16″ è circa il 45% più veloce del chip M2 Max dei MacBook Pro di precedente generazione. I dati sono in linea con le indicazioni di Apple.

Di seguito i risultati delle performance lato CPU di Geekbench 6:

M2 Ultra: 21,182 (media Mac Pro)

M3 Max: 21,084 (MacBook Pro 16″)

M2 Max: 14,495 (Media MacBook Pro 16″

M1 Max: 12,185 (Media MacBook Pro 16″)

M3: 11,836 (Media MacBook Pro)

Il chip M3 Max (qui i dettagli) vanta 92 miliardi di transistor. Apple afferma che la GPU 40‑core è fino al 50% più scattante rispetto al chip M1 Max; la CPU 16-core ha 12 performance core e quattro efficiency core, e secondo Apple offre prestazioni l’80% più veloci rispetto al chip M1 Max, con vantaggi in applicazioni quali DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, e altre nei quali è fondamentale disporre di prestazioni elevate.