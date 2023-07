Honor Magic V2 è il pieghevole più sottile

Il primo pieghevole del marchio è arrivato a inizio anno, ma a distanza di pochi mesi Honor torna in pista con Magic V2 presentato come un dei pieghevoli più sottili in assoluto, forse il più sottile al mondo in questa categoria.

La maggior parte dei pieghevoli attuali offre uno spessore compreso tra 12 e 16 mm, una enormità se confrontati con i 7,8 mm di iPhone 14. Tra i modelli di pieghevoli più spessi 9to5Google segnala Galaxy Fold 4 con 15,8 mm, invece tra i più sottili troviamo Google Pixel Fold con 12,1 mm e Xiaomi Mix Fold 2 a 11,2 mm.

Honor Magic V2 supera tutti perché si ferma a solamente 9,9 mm un soffio poco di più di uno smartphone tradizionale. Quando invece si apre lo smartphone lo spessore si dimezza: il valore minimo è di 4,7mm per la versione in pelle ma varia in base al modello. Per la versione con retro in vetro lo spessore aumenta di 0,2mm.

Nonostante la linea super sottile la configurazione è di tutto rispetto, a partire da una generosa batteria da ben 5.000 mAh, una delle più potenti in assoluto sempre tra i pieghevoli. Supportata anche la ricarica veloce via cavo fino a 66W, assente invece purtroppo la ricarica wireless Qi.

Sistema operativo Android 13 con MagicOS 7.2 e app sono gestiti dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 16 GB di memoria RAM e spazio di archiviazione di 256GB, 512GB fino a 1TB.

Lo schermo esterno è di 6,42 pollici da 2.376 x 1.060 pixel, mentre quello più grande interno pieghevole è di 7,92 pollici con risoluzione di 2.344 x 2.156 pixel: entrambi supportano frequenze di aggiornamento fino a 120Hz. Notevoli i valori di picco di luminosità dichiarati dal costruttore: ben 2.500 nit per il display esterno e 1.600 nit per quello interno pieghevole.

Il sistema di tripla fotocamera sul retro include il sensore principale da 50MP, fotocamera ultra grandangolare anche questa con sensore da 50MP, infine un sensore do 20MP per il teleobiettivo. La fotocamera selfie frontale è da 16MP.

Nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se Honor Magic V2 sarà commercializzato in altri paesi oltre la Cina. Nel Paese del Dragone è proposto a partire da 8.999 yuan, circa 1.120 euro. Tutte le ultime novità sull’universo Android sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.