Apple registra un numero record di nomine Emmy

La serie di successo di Apple TV+ “Ted Lasso” è stata nuovamente la commedia a ottenere più nomine agli Emmy per il terzo anno consecutivo, mentre il documentario “Still: la storia di Michael J. Fox” si è guadagnato il titolo di documentario con il maggior numero di nomination dell’anno.

Il conteggio delle nomination dovrebbe essere una impresa piuttosto semplice, ma agli Emmy questa operazione è nota per la sua complessità. Nella dichiarazione di Apple sulle sue nomination per il 75° Emmy Awards, l’azienda ha scelto di includere sia le produzioni di Apple TV+, che i suoi quattro spot pubblicitari.

Gli spot sono stati realizzati per Apple da agenzie pubblicitarie che, tecnicamente parlando, sono gli enti partecipanti alle premiazioni. Tuttavia, Apple non ha incluso la performance di Rihanna durante l’halftime dello show del Super Bowl, che è stata una presentazione di Apple Music in Spatial Audio, ma è stata trasmessa da Fox e ha ottenuto cinque nomination.

Le serie di Apple TV+ come “Ted Lasso” e “Bad Sisters” hanno ricevuto riconoscimenti in diverse categorie. “The Problem with Jon Stewart” ha ottenuto la sua prima nomination nelle categorie di programmazione notturna.

Inoltre, il documentario “Still: la storia di Michael J. Fox” ha ottenuto sette nomination nelle categorie documentario, mentre “Carpool Karaoke” è sorprendentemente riuscito ad aggiudicarsi una nomination anche nella categoria commedia.

Secondo la pubblicazione di settore Deadline, che attribuisce ad Apple 50 nomination, invece di 54 (contro le 52 dello scorso anno) il servizio di streaming si è comportato bene rispetto alla concorrenza. HBO/Max ha ottenuto il maggior numero di nomination, con 127, seguito da Netflix con 103, mentre Hulu ne ha ottenute solo 42 e Disney+ “appena” 40.

