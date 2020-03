HooToo UC008, l’hub USB-C da 100 W con 8 funzioni in 1 scontato di 10 euro

Se volete avere un ottimo hub, a soli 29,99 euro spedizione inclusa vi portate a casa un 8-in-1 che non può mancare nell’astuccio degli accessori di chi possiede almeno un dispositivo USB-C.

Questa soluzione è molto comoda sia con i nuovi MacBook, sia con l’ultimo iPad Pro o con qualsiasi smartphone, tablet e computer dotato di presa USB-C in quanto, attraverso questa singola porta, ne aggiunge addirittura otto.

Una è innanzitutto una presa USB-C con Power Delivery, che assicura quindi il trasferimento di energia fino a 100W: si tratta sostanzialmente di una porta passante che permette di collegare l’hub ad un dispositivo senza dover rinunciare alla ricarica della batteria, perciò si potrà utilizzare come soluzione di continuità in postazioni anche fisse o comunque quando si lavora per più ore consecutive con un dispositivo.

Delle altre sette porte a disposizione fanno parte ben tre prese USB, due di tipo 3.0 che assicurano il trasferimento di dati ad alta velocità: qui si possono collegare fino a tre chiavette USB contemporaneamente e gestirne i dati archiviati, e una di tipo 2.0 per tastiere o mouse aggiuntivi.

C’è poi una porta HDMI con supporto alla risoluzione 4K per il collegamento ad un TV o un monitor esterno; due slot, SD e microSD, per archiviare i dati e spostare i file tra le varie memorie; infine una presa Ethernet per collegare il computer ad internet via cavo.

Questo pratico hub USB di HooToo è in vendita su Amazon al prezzo di 40 euro, già un ottimo affare a prezzo pieno se si considera che spesso, hub meno performanti e con un numero inferiore di porte, possono arrivare a costare anche 20 euro in più.

Al momento, se si inserisce il codice TN97PX5N nel carrello prima dell’acquisto si ottiene uno sconto di 10 euro che permette di portarselo a casa per soli 29,99 euro spedizione inclusa.