HTCH U Ear sono il clone di AirPods con due differenze

Per il momento non si parla ancora di una data di arrivo sul mercato, ma la registrazione degli auricolari HTC U Ear presso la Federal Communication Commission statunitense e anche presso la Taiwanese National Communication, lascia supporre che il costruttore abbia intenzione di lanciare presto questi nuovi auricolari che somigliano molto alle celebri cuffiette di Apple.

Più che il modello AirPods Pro, stile e design di HTC U Ear richiamano infatti molto da vicino gli AirPods classici di prima e seconda generazione, tanto che a prima vista molti potrebbero confonderli con una versione nera o colorata da terze parti degli auricolari Apple. La prima differenza che balza all’occhio è infatti proprio la colorazione nera, tinta che molti appassionati desidererebbero avere e che molti richiedono a gran voce da anni a Cupertino, ma finora niente da fare.

Alcune anticipazioni tempo fa indicavano il possibile arrivo di AirPods in vari colori, purtroppo però la previsione non ha avuto seguito, almeno finora. Anche la custodia di trasporto e ricarica degli HTC U Ear somiglia molto a quella di AirPods, solo che qui non troviamo né la ricarica senza fili (sembra) e nemmeno naturalmente il connettore Lightning.

Il costruttore ha pensato bene di implementare la porta USB-C, un’altra caratteristica che finora Apple ha snobbato. In questo articolo riportiamo due fotografie pubblicate da Android Police che ha intercettato i nuovi auricolari in arrivo. Per ora non si conoscono data di lancio, prezzo e specifiche complete ma considerando la registrazione commerciale in più paesi è molto probabile che presto sentiremo ancora parlare di HTC U Ear.

