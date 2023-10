Huawei FreeBuds Pro 3 auricolari top con audio Hi-Res disponibili in Italia

Huawei ha aggiornato hardware e software di FreeBuds Pro 3 per puntare alla fascia top degli auricolari offrendo un’esperienza audio superiore

Gli utenti possono godersi audio Hi-Res Dual Driver e sistema di cancellazione del rumore ANC 3.0 intelligente. il costruttore assicura fedeltà del suono assoluta e senza ritardi, che consente al suono di raggiungere i 48kHz o di scendere fino a 14 Hz in maniera fluida e precisa.

Supportano i codec L2HC 2.0 e LDAC e sono certificati sia da HWA sia da Hi-Res Audio Wireless. La doppia certificazione assicura audio ad alta risoluzione, ricco di dettagli. Mettono a disposizione inoltre un equalizzatore adattivo a tre bande che offre un’esperienza di ascolto personalizzata, permettendo all’utente di ascoltare la propria musica preferita come desidera.

Chiamate nitide

Huawei dichiara che la tecnologia Pure Voice 2.0 migliora di 2,5 volte la ricezione della voce durante le chiamate vocali e le videochiamate, assicurando che i suoni e le parole siano percepiti chiaramente anche in ambienti rumorosi.

A supporto anche Intelligent ANC 3.0, un algoritmo AI di cancellazione del rumore adattivo aggiornato che lavora in tempo reale e migliora il livello di cancellazione del rumore del 50%. Sono indicati per viaggi in treno, aereo e qualunque altro mezzo.

Autonomia e collegamenti

Sono disponibili in tre colori: Ceramic White, Green e Silver Frost. Il nano glass in unico pezzo della custodia di ricarica è il 32% più resistente contro l’usura.

È possibile ascoltare fino a 31 ore con la custodia di ricarica e fino a 6,5 ore con una singola carica, con supporto anche per quella wireless. Sono resistenti alla polvere e agli spruzzi d’acqua con grado di protezione IP54, quindi indicati anche per sportivi.

Gli utenti possono connettere gli auricolari in contemporane a due diversi dispositivi, che possono essere sia iOS che Android, senza dover ripetutamente accoppiare i dispositivi o disconnettersi, una funzione utile anche in ambito lavorativo.

Huawei FreeBuds Pro 3: disponibilità e prezzo

FreeBuds Pro 3 sono già disponibili in Italia al prezzo di 199,90 euro nel negozio online del costruttore: solo fino al 13 novembre, aggiungendo 19,90 euro all’acquisto di FreeBuds Pro 3 si potrà ottenere anche Huawei Band 8. La vetrina è già disponibile anche nel negozio del marchio su Amazon ma al momento non sono disponibili.