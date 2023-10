Tesla introduce l’avviso di sonnolenza conducente in Europa

Tesla ha iniziato a implementare la sua nuova funzione Avviso di Sonnolenza del Conducente in Europa. Facile capire di che si tratta: utilizza la telecamera a bordo per il monitoraggio del conducente.

Negli anni Tesla è stata criticata per non aver enfatizzato il monitoraggio del conducente con le sue funzionalità avanzate di assistenza alla guida con i pacchetti Autopilot e Full Self-Driving.

Da anni Tesla è in grado di rilevare solo la forza di coppia sul volante, per capire quando il conducente non utilizza le mani; in questo modo, i conducenti dovevano muovere il volante per far sapere al sistema che avevano ancora le mani sul volante.

Questo è ancora il modo principale in cui Tesla effettua il monitoraggio del conducente, ma a partire dal 2021 il produttore automobilistico ha iniziato ad utilizzare anche la telecamera rivolta all’interno dell’abitacolo. Tesla utilizza la telecamera per assicurarsi che il conducente stia effettivamente guardando la strada e non stia utilizzando un dispositivo portatile.

Le Tesla rilevano sintomi di sonnolenza e stile di guida

All’inizio di quest’anno si è appreso che Tesla avrebbe sfruttato ulteriormente la telecamera rivolta all’interno dell’abitacolo per contare il numero di sbadigli e quante volte vengono chiusi gli occhi al fine di valutare la sonnolenza.

Tesla ha iniziato a implementare questa funzione, che ora chiama “Avviso di Sonnolenza del Conducente”. La funzione ha iniziato a comparire nel manuale utente europeo di Tesla:

L’Avviso di Sonnolenza del Conducente è progettato per avvisare i conducenti che sembrano essere assonnati monitorando le caratteristiche facciali del conducente, così come il comportamento di guida, per determinare i modelli indicativi di sonnolenza. Quando viene rilevata la sonnolenza del conducente, viene visualizzato un avviso sul touchscreen nell’area delle schede e viene emesso un segnale di avviso

Curiosamente, la funzione non è ancora apparsa nel manuale utente nordamericano. Tesla afferma che la funzione si attiva solo quando si guida oltre i 65 km/h per almeno 10 minuti con Autopilot disattivato. Quest’ultimo punto è interessante.

La funzione è opzionale:

È possibile disabilitare o abilitare l’ Avviso di Sonnolenza del Conducente toccando Controlli > Sicurezza > Avviso di Sonnolenza del Conducente. Il sistema di Avviso di Sonnolenza del Conducente si riattiva automaticamente all’inizio di ogni ciclo di guida.

Tesla non è il primo produttore automobilistico a introdurre la tecnologia di monitoraggio dell’attenzione del conducente. Mercedes-Benz ha una funzione simile da quasi un decennio.

