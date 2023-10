Elgato TelePrompter è il gobbo digitale per streamer e youtuber

Elgato lancia sul mercato il suo teleprompter per tutti gli streamer. Si tratta praticamente di una periferica stand alone, che non ha bisogno di assistenza esterna. Il bundle è completo e offre agli streamer una marcia in più.

Si tratta di un teleprompter dalle dimensioni davvero compatte, completo di un display scorrevole, bande laterali per ridurre una eventuale e indesiderata illuminazione ambientale e semplici connettori che si agganciano a una telecamera esterna, a una webcam integrata o, praticamente, a qualsiasi altra periferica.

A differenza degli altri prompter sul mercato, l’utente non avrà bisogno del tablet o di uno smartphone, grazie al fatto che la periferica gode di uno schermo integrato e un software proprietario Camera Hub che ne gestisce il completo funzionamento.

Non un promoter tradizionale

Una volta attivato, il dispositivo non solo visualizza gli script video, ma riflette anche qualsiasi finestra o app in esecuzione sul proprio PC o Mac, tramite un semplice drag and drop della finestra. Ciò consente di vedere sia lo script che i feed live dei partecipanti alla chat contemporaneamente, il tutto guardando direttamente verso la telecamera.

Naturalmente, l’utente non sarà limitato alla visione dei feed live degli altri partecipanti alla chat. Potrà scegliere di trascinare e rilasciare qualsiasi cosa nel Prompter, con Elgato che suggerisce agli utenti di posizionare la finestra – ad esempio, di una importante partita, così da poter sbirciare il risultato durante una interminabile riunione di lavoro. Ovviamente, il consiglio è di usare il teleprompter per altro, ma questo rende l’idea di cosa il dispositivo possa fare.

Il Prompter è un prodotto Elgato, quindi offre una profonda integrazione con Stream Deck. C’è un plugin per il dispositivo che offre opzioni di controllo e regolazione con un semplice tocco di un pulsante, tutto ciò che può essere utile per i livestreamer e gli YouTuber alla ricerca della ripresa perfetta. A tal fine, Elgato afferma di aver costruito il dispositivo per essere la “vera soluzione all-in-one per i creatori di contenuti”.

Elgato, che è di proprietà del noto produttore di periferiche Corsair, afferma che il Prompter si integra con più webcam, telecamere e smartphone rispetto a qualsiasi altro dispositivo simile sul mercato, quindi probabilmente l’utente non avrà bisogno di acquistare hardware aggiuntivo per usarlo. L’elenco completo delle periferiche supportate si trova a questo indirizzo.

Elgato TelePrompter: requisiti, prezzo e disponibilità

La configurazione sembra abbastanza semplice, con clip di fissaggio incluse e un supporto, pannelli posteriori intercambiabili e una singola connessione USB per alimentare il dispositivo e trasferire dati.

Richiede macOS 11.0 o successivo sia processori Intel che chip Apple Silicon, Android 11 o più recente, Windows 10 a 64 bit o più recente. Elgato Prompter è disponibile ora e costa 299,99 euro. Tutti i prodotti del marchio sono disponibili anche su Amazon presso lo negozio ufficiale raggiungibile a questo indirizzo.

