Samsung licenzia nel mondo, fino al 30% in alcune divisioni

Samsung Electronics ha in programma una corposa ondata di licenziamenti, una “sforbiciata” che arriverà fino al 30% per i dipendenti esteri di alcune divisioni. A riferirlo è Reuters citando sue non meglio precisate fonti. Secondo l’agenzia di stampa britannica, l’azienda sudcoreana ha dato istruzioni alle filiali in tutto il mondo di ridurre del 15% lo staff che si occupa di marketing e vendite, e fino al 30% il personale amministrativo.

Il piano verrà attuato a partite dalla fine dell’anno e avrà impatto su posti di lavoro nelle sedi dell’azienda negli Stati Uniti, in Europa, in Asia e Africa. Non è chiaro qual è il numero complessivo di persone che saranno mandate a casa, e quali saranno le nazioni e le unità operative maggiormente colpite. La fonte di Reuters non ha voluto/potuto indicare altri particolari e i dettagli, per ora, restano informazioni confidenziali.

In una dichiarazione, un portavoce dell’azienda ha riferito che adeguamenti nell’organico per alcune attività all’estero sono operazioni di routine, attività mirate per migliorare l’efficienza. A detta del portavoce, non ci sono target specifici nel piano previsto, aggiungendo ancora che l’operazione in questione non riguarderà il personale che si occupa di produzione.

Reuters – citando dati dall’ultimo report sulla sostenibilità dell’azienda – riferisce ancora che alla fine del 2023 Samsung impiegava un totale di 267.800 persone; più della metà di queste, 147.000 dipendenti, si trovano all’estero.

La maggior parte dei dipendenti sono persone legate a produzione e sviluppo; gli addetti alle vendite e al marketing sono circa 25.100, altre 27.800 persone lavorano in altri settori.

Il “mandato globale” che impone i licenziamenti è stato deciso circa tre settimane addietro, e una sede indiana di Samsung sta già offrendo proposte di liquidazione ad alcuni dipendenti di medio livello che hanno accettato di lasciare. Il taglio più consistente dovrebbe avvenire in Cina, dove è prevista la riduzione del 30% dei dipendenti addetti alle vendite.

Nelle scorse ore la notizia di due ex dirigenti Samsung arrestati per spionaggio con la Cina di documenti segreti sulle memorie RAM.