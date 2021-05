Huawei Mobile Services porta privacy, nuove app e servizi

Huawei ha annunciato l’ultimo aggiornamento del software Huawei Mobile Services per diversi modelli di smartphone in Europa. L’aggiornamento porterà su tutti gli smartphone Huawei con EMUI 8.0 o versioni successive, una serie di utili app e servizi nel corso dei prossimi mesi.

Il produttore riferisce che l’upgrade è stato pensato per migliorare la privacy e fornire agli utenti europei ulteriori funzionalità all’interno delle app, dal nuovo look di Huawei Assistant, a Petal Search, il motore di ricerca gestito con l’intelligenza artificiale, fino all’app di navigazione Huawei Browser e altro ancora.

Agli utenti che accettando e installando l’aggiornamento quando arriverà la notifica sul proprio smartphone, il produttore promette un servizio più efficiente; autorizzando l’aggiornamento automatico delle app su Huawei AppGallery, saranno al pari con le ultime impostazioni e servizi disponibili.

I principali aggiornamenti di App e servizi Huawei che gli utenti riceveranno riguardano:

Huawei Assistant: l’assistente utilizza l’intelligenza artificiale per fornire informazioni e servizi in tempo reale, dando accesso a notizie locali, previsioni del tempo, agenda giornaliera, risultati di trading e sport, il tutto in un unico posto con uno swipe a destra sulla schermata iniziale. AI Search facilita la ricerca dei risultati memorizzati localmente (dalle e-mail del telefono, contatti, calendario, ecc), i risultati online (dal browser predefinito) e il Newsfeed. Il layout è personalizzabile.

Huawei Browser: con l’aggiornamento sarà possibile avere maggiore controllo dell’esperienza di navigazione, compresa la navigazione privata e il blocco dei pop-up, per una navigazione sicura e privata. Huawei Browser gestisce anche l’accesso alle ultime notizie provenienti dai media locali, regionali e internazionali in tempo reale sul Newsfeed, e ora include nuovi canali tra cui Video, Podcast e Entertainment.

Game Center: in questa community i Huawei mobile gamers e gli altri utenti possono trovare, giocare e condividere i loro giochi preferiti, offrendo la possibilità di produrre screenshot e registrazioni dello schermo. È presente anche una modalità non-interference, con una finestra pop-up per le chiamate in arrivo durante il gioco in modo che gli utenti abbiano la possibilità di mettere in pausa la loro sessione di gioco per prendere la chiamata o decidere invece di non rispondere. Game Center fornisce anche offerte esclusive – come regali e coupon.

Petal Search: il motore di ricerca ottimizzato dall’aggiornamento, offre una gamma di servizi in più di 20 campi, tra cui notizie, app, servizi locali, viaggi e offerte commerciali. Sono disponibili funzionalità di ricerca avanzata alimentata dall’intelligenza artificiale per mostrare i risultati di ricerca più rilevanti offrendo, inoltre, la possibilità di utilizzare la ricerca vocale nelle lingue principali, con la possibilità di ricercare anche in sottocategorie specifiche quali interviste, video, podcast, articoli e immagini.

Petal Maps: Petal Maps promette una «Esperienza di navigazione su mappa più fluida», con aggiornamenti personalizzabili su traffico e trasporti, e ulteriori dettagli direttamente sulla mappa, come gli aggiornamenti sulla situazione Covid-19 e le informazioni sul percorso degli autobus. È disponibile anche la modalità di navigazione Head-Up Display (HUD), che proietta l’interfaccia di navigazione sul parabrezza dell’auto per un’esperienza di guida più sicura e senza distrazioni. È possibile co-creare le mappe, aggiungendo le località preferite, aggiungehndo commenti e altre personalizzazzioni.

Tra gli altri aggiornamenti previsti figurano anche: Member Center (informazioni, offerte e tutorial per app e servizi Huawei), Huawei Books, (una biblioteca digitale portatile con eBook, audiolibri, riviste e fumetti da esplorare), LinkNow (piattaforma di comunicazione e servizi educativi che include funzioni come la comunicazione istantanea, videoconferenze, documenti e servizi di classe online).

L’aggiornamento Huawei Mobile Services in arrivo permetterà agli utenti di scoprire in maniera più agevole tutte le novità presenti su Huawei AppGallery e gestire le proprie app preferite, dando la possibilità di scaricare o disinstallare i servizi in qualsiasi momento.

Da aprile Huawei Band 6 è disponibile in Italia: ne abbiamo parlato qui. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Huawei sono disponibili qui, invece per tutte le notizie dedicate all’universo Android si parte da questa pagina.