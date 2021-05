Samsung prende in giro la fotocamera di iPhone 12 Pro Max

Due nuovi spot Samsung prendono in giro iPhone 12 Pro Max, in particolare la fotocamera, uno dei punti di forza del terminale top di Cupertino, messo in cattiva luce rispetto al mega comparto fotocamere di Galaxy S21 Ultra.

In un annuncio pubblicato alla fine della scorsa settimana dal titolo “Space Zoom”, un ‌iPhone 12 Pro Max‌ e un Samsung Galaxy S21 Ultra si danno battaglia a colpi di scatti con la fotocamera su una luna nell’oscurità totale. iPhone 12 Pro Max ingrandisce alla sua capacità massima di 12x, mentre Samsung Galaxy S21 Ultra ottiene uno scatto più ravvicinato, grazie alla sua funzione di zoom digitale 100x. E non finisce qui.

In un secondo spot intitolato “108 MP”, Samsung prende di mira la fotocamera da 12 MP di ‌iPhone 12 Pro Max‌, rispetto alla fotocamera principale di Galaxy S21 Ultra da 108 MP. Il video mostra entrambi i dispositivi di punta intenti ad ingrandire un hamburger, concludendo che la foto scattata con Galaxy Ultra 21 che consente agli utenti di vedere “dettagli nitidi”, al contrario della foto scattata con iPhone 12 Pro Max.

Samsung inizia entrambe le pubblicità dicendo «L’aggiornamento del tuo smartphone non dovrebbe essere un downgrade», in questo modo insinuando che un upgrade a un iPhone è in realtà un downgrade, piuttosto che un aggiornamento.

Samsung Galaxy S21 Ultra offre un comparto fotocamera con specifiche tecniche all’utimo grido e numerose funzioni, tra cui una fotocamera principale da 108 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo. Lo zoom 100x presente nel Galaxy S21 Ultra è, tuttavia, solo digitale. Rispetto allo zoom ottico, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max offrono uno zoom fino a 2,5x, mentre il Galaxy offre uno zoom fino a 3x.