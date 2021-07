Huawei Next Design Awards 2021, il vincitore riceverà 20.000 dollari

Il contest di quest’anno di Huawei Next Design Awards 2021, dal tema “Let your inspiration flow”, offre agli artisti emergenti la possibilità di condividere i propri progetti creativi a livello globale e di vincere 200.000 dollari in premi. E’ partito ufficialmente il 31 maggio ed è ospitato da Huawei Themes con la co-organizzazione di Shenzhen Illustration Association (SIA), China Horologe Association, Gaoding Design e Originoo.

Nel 2020 il concorso ha raccolto oltre 41.000 iscrizioni da 90 paesi e regioni e sono stati certificati da Huawei Themes oltre 100 designer: per diversi di loro, specializzati nella creazione di temi, la vittoria ha determinato un importante successo commerciale. La competizione di quest’anno è suddivisa in 7 diverse categorie: C’è “Temi per smartphone”, incentrata sul design degli elementi dell’interfaccia del telefono cellulare, come schermate di blocco, schermate iniziali e icone; “Quadranti per smartwatch” si rivolge invece al design di quadranti e cinturini, con un’enfasi particolare sui design creativi e personalizzati; la categoria “Città in fiore” ha come obiettivo la valorizzazione, tramite temi, della natura in contesti urbani.

C’è poi quella denominata “Temi schermi pieghevoli”, incentrata sullo sviluppo di temi di tutti quei prodotti foldable; con la categoria di competizione intersettoriale “Enjoy the Moment” lanciata da Huawei in collaborazione con Pizza Hut si incoraggia invece i designer a esplorare liberamente la propria creatività proponendo packaging divertenti e fuori dagli schemi; in “IP originale” gli artisti sono chiamati a creare e realizzare un personaggio di fantasia seguendo specifiche linee guida; infine, la categoria “Sfondi” vede lo sviluppo di nuovi sfondi creativi e personalizzati.

Tra i tanti che presenzieranno all’evento, anche due enti italiani: la “Scuola del Fumetto di Milano” fondata da Giuseppe Calzolari nel 1979, che ha come obiettivo quello di formare i migliori professionisti del settore e diffondere la cultura del Disegno, del Fumetto, della Scrittura e dell’Illustrazione, in ogni campo delle Arti Visive e Narrative, e “Ars Art Space”, organizzazione che ha come obiettivo quello di promuovere l’interesse e la conoscenza della cultura come bene comune per creare progetti espositivi che possano promuovere, la cultura e i giovani artisti emergenti italiani e stranieri.

Come dicevamo il contest di quest’anno prevede 200.000 dollari in premi compresi i titoli Grand Prize, Stars of Tomorrow, International Artists e Amazing Animators. Il vincitore del Grand Prize riceverà 20.000 dollari in totale, inclusi 10.000 dollari in contanti, 10.000 dollari in progetti dedicati a dare visibilità all’artista, uno smartwatch Huawei e lo smartphone Huawei Mate 40. I vincitori sono anche designati come designer certificati Huawei Themes e quindi idonei a pubblicare opere su Huawei Themes.

Tutte le informazioni utili per iscriversi e registrarsi al contest sono disponibili alla pagina del concorso.