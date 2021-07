Twitch Video Party ora funziona su iOS e Android

Gli utenti di Twitch possono ora accedere alla funzione “Video Party” della piattaforma su dispositivi Android e iOS. Per chi non lo sapesse, Video Party è la funzione di Twitch che permette di guardare i contenuti streaming di Prime Video insieme alla community.

I Video Party consentono agli utenti di Twitch di trasmettere contenuti da Amazon Prime Video proprio come farebbero con un videogioco. Gli spettatori possono seguire il programma TV o il film mentre si svolge e prendere parte alla chat, proprio come in una qualsiasi live streaming di un videogioco.

In precedenza, i Video Party erano disponibili solo tramite il client Web di Twitch. Come immaginabile, ci sono alcuni limiti in atto per impedire alle persone di guardare gratuitamente i contenuti di Prime Video. Per iniziare, sia la persona che esegue lo streaming del video, sia chi lo guarda, ha bisogno di un abbonamento Prime Video attivo per partecipare.

Si applicano anche restrizioni regionali, quindi gli utenti non possono riprodurre in streaming un programma TV o un film che non è disponibile nella libreria Prime Video del proprio paese.

In ogni caso, anche prendendo in considerazione queste restrizioni, Video Party è una funzione più unica che rara nel panotama, e non ci sono strumenti simili messi a disposizione da altre piattaforme. Dopotutto, è qualcosa che l’azienda può offrire solo perché la stessa è di proprietà di Amazon.