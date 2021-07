Iliad trasforma Flash 120 nel piano Giga 120 senza scadenza

Iliad è ormai celebre per piani e offerte lampo stuzzicanti, ricchi di GB al mese a prezzi abbordabili: Flash 120 è stata senza dubbio una delle promozioni più interessanti, ma poteva essere sottoscritta solo fino al 30 giugno, in ogni caso ora, anche chi ha perso l’occasione, può ottenere le stesse condizioni (e lo stesso prezzo) grazie al piano iliad Giga 120.

In pratica iliad ha trasformato l’offerta a tempo Flash 120 nel piano senza scadenza Giga 120. Rimane tutto uguale a prima, sia per prezzo che per contenuti: si ottengono 120GB di traffico dati al mese in 4G e anche in 5G dove disponibile, telefonate e SMS illimitati, il tutto a solamente 9,99 euro al mese. Ricordiamo che il roaming in Europa include sempre chiamate e SMS illimitati, mentre per il traffico dati si hanno a disposizione 6GB. Il pacchetto è arricchito da chiamate illimitate verso oltre 60 nazioni. Tutto questo senza rimodulazioni né aumenti di prezzo, senza costi nascosti e senza vincoli, promesse che finora iliad ha mantenuto.

Quello che abbiamo già rilevato al lancio dell’offerta lampo Flash 120, rimane valido anche per il nuovo piano Giga 120: in questo articolo riportiamo la tabella comparativa che l’operatore ha pubblicato per Flash 120 ma praticamente tutto rimane identico per Giga 120. In definitiva si tratta di una delle offerte di telefonia mobile più convenienti in assoluto per gli utenti che puntano a grandi quantitativi di GB e traffico dati mensili.

Occorre però ricordare che mentre la copertura 4G iliad in Italia ormai raggiunge il 99,6% della popolazione, la rete 5G è al momento limitata in alcune aree delle principali città. Naturalmente la rete iliad è in costante espansione e questo piano permetterà di sfruttare subito la tecnologia 5G non appena risulterà disponibile anche nell’area in cui viviamo.

