Western Digital Ultrastar Transporter, il super SSD da 368 TB trasportabile

Western Digital ha presentato l’Ultrastar Transporter, unità SSD trasportabile che offre fino a 368TB. Si tratta di una unità di grande capacità, pensata per il trasferimento di dati fra grandi piattaforme.

Il Transporter offre fino a 368TB e performance di unità SSD NVMe di classe enterprise, connettività dual port 200Gb/E, ed è utile per la memorizzazione, la modifica e il trasporto fisico di grandi quantità di dati da un luogo ad un altro, permettendo di risparmiare giorni e anche settimane rispetto al trasferimento di file online.

L’unità in questione (un vero e proprio server con Intel Xeon 4310 2.1G 12C/24T, 128GiB di memoria DDR4) può essere usata in ambienti dove una connessione di rete adeguata non è fattibile per via dei costi o scarsa connettività.

Il produttore spiega che l’unità pesa sui 15 chili, vanta uno chassis robusto e include una astuccio per il trasporto. Non mancano funzionalità di sicurezza quali la conformità a FIPS 140-2 level 2 (punto di riferimento per la convalida dell’efficacia dell’hardware crittografico) e Trusted Platform Module (TPM) Version 2 (un elemento hardware che permette di crittografare in modo sicuro le unità e proteggere i dati che vi sono contenuti).

Il trasferimento dei dati non avviene ovviamente via USB-C o simili ma tramite due connessioni Ethernet da 10 Gb/s (RJ45) o due prese Transceiver ottici da 200 Gb/s (QSFP).

Il form factor è di tipo rack server 2U (è possibile impilare più unità una sull’altra). Le dimensioni sono: 86,6mm x 482,6mm x 400mm. Oltre alle due porte 200 GbE, troviamo due USB 3.0, una porta VGA, una porta seriale DB9 (per funzionalità console). L’alimentatore è da 1300W. All’interno sono presenti anche sette slot PCI-Express 4.0. La garanzia è di 3 anni. Il prodotto è pensato ovviamente per aziende che devono spostare grandi quantità di dati da due data center, con velocità superiori a quelle che si potrebbero ottenere via internet. I costi non sono stati comunicati.