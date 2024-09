L’hub Hagibis con schermo incorporato vi costa solo 50 €

Pubblicità

Ecco un hub che non dovreste farvi scappare, specie adesso che è in super-offerta: quello di Hagibis infatti è un modello davvero speciale, ora proposto a soli 50 €, che può cambiarvi per sempre la vostra scrivania.

Oltre ad espandere le porte del computer è infatti dotato di uno schermo (è da pannello IPS da 3,5 pollici con risoluzione Full HD in 3:2) attraverso cui estendere una parte delle azioni che normalmente si svolgono sul computer collegato.

Si può infatti usare per visualizzare informazioni particolari come l’ora corrente, il meteo oppure immagini animate già pronte; oppure si può usare come cornice digitale per visualizzare un particolare album fotografico impostando una rotazione automatica delle immagini.

Può anche fungere da monitor per visualizzare un video mentre sullo schermo principale si fa dell’altro, oppure se c’è della musica in riproduzione si può usare per visualizzare i testi scorrevoli dei brani. E se si collega ad un computer Windows è perfino in grado di attingere ai dati delle prestazioni trasformandosi in un pratico monitor per conoscere in tempo reale la temperatura, il carico della CPU e via dicendo.

Come dicevamo è anche e soprattutto un hub per espandere le porte di connessione di qualsiasi dispositivo, Mac e PC Windows compresi. È sufficiente collegare la presa USB-C al computer ed ottenere così (sul davanti):

lettore di schede SD 3.0;

lettore di schede microSD 3.0;

USB-C 5 Gbps;

2x porte USB-A 5 Gbps.

E sul retro:

USB-C 2A per l’alimentazione;

USB-C per il collegamento al computer;

HDMI per collegamento alternativo alla macchina;

presa jack audio da 3.5 millimetri.

C’è un pulsante per accendere o spegnere il monitor (se magari non si vuole usare per un certo periodo) e uno per regolarne la luminosità. E col tappetino in silicone in dotazione è eventualmente possibile inclinare lo schermo di circa 5° per una migliore visualizzazione.

Gli ingombri sono di circa 10 x 10 x 7 centimetri e se avete già dato un’occhiata alle immagini pubblicitarie allegate vi sarete resi conto anche del fatto che ha un design del tutto particolare e molto carino da vedere: ha infatti l’aspetto di un computer retrò.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 113 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 55% andando a spendere intorno ai 50 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.