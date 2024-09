Ninja porta le sue innovazioni in cucina ad IFA 2024

Pubblicità

In un mondo sempre più dinamico, in cui tecnologia e praticità si fondono per semplificare la vita quotidiana, SharkNinja – azienda proprietaria dei marchi Shark per la pulizia e la cura della persona, e Ninja per la cucina – continua a distinguersi con prodotti innovativi che rispondono alle esigenze moderne. La mission dell’azienda, infatti, è proprio quella di risolvere i problemi delle persone, con un team di ricerca e sviluppo che immagina gli svantaggi delle tecnologie odierne e progetta nuovi dispositivi che semplifichino la vita dei clienti.

All’IFA 2024 di Berlino, l’azienda ha svelato una gamma di nuovi dispositivi, progettati per migliorare l’efficienza domestica e offrire soluzioni intelligenti che combinano prestazioni elevate con design funzionali. Vediamo le principali novità presentate da Ninja ad un esclusivo evento stampa a cui abbiamo preso parte, tutte con una combinazione di tecnologia avanzata, design funzionale e attenzione ai dettagli. Tutti i prodotti saranno disponibili a breve sul sito ninjakitcken.it, su Amazon e in selezionati negozi di elettrodomestici.

Ninja SLUSHi Frozen Drink Maker

Tra le novità più entusiasmanti presentate da SharkNinja all’IFA 2024 c’è sicuramente Ninja SLUSHi Frozen Drink Maker, un dispositivo che permette di preparare granite e bevande ghiacciate in pochi minuti e in qualsiasi cucina.

Ninja SLUSHi è progettato per creare bevande ghiacciate come granite, frappé e cocktail in meno di 30 minuti, eliminando la necessità di utilizzare ghiaccio tradizionale. Grazie alla tecnologia RapidChill, il liquido viene congelato in modo uniforme, garantendo una consistenza perfetta e personalizzabile in base alle preferenze di temperatura e spessore.

Con questa macchina possiamo preparare una vasta gamma di bevande, dalle classiche granite alle limonate ghiacciate, dai margarita ai frappé al caffè. Gli utenti possono sperimentare combinazioni uniche, adattando sapori e ingredienti in base ai propri gusti, e grazie all’ampia capacità, le bevande possono essere mantenute alla temperatura ideale fino a 12 ore.

Ma Ninja SLUSHi si distingue anche per la sua semplicità d’uso: con cinque programmi preimpostati, è sufficiente versare qualsiasi bevanda nel contenitore e selezionare l’opzione desiderata per ottenere bevande ghiacciate in pochissimo tempo. Inoltre, la macchina è dotata di un ciclo di risciacquo automatico, che rende la pulizia rapida e senza sforzo.

Ninja Luxe Café

Ninja arriva per la prima volta nel mercato europeo delle macchine da caffè con la Ninja Luxe Café, una macchina 3-in-1 per espresso, caffè americano e cold brew. Questa novità si distingue per la tecnologia Barista Assist, che guida l’utente attraverso ogni fase del processo di preparazione, dalla scelta della macinatura ideale alla regolazione automatica di temperatura e pressione, per ottenere una tazza di caffè perfetta ogni volta.

La Ninja Luxe Café offre un’esperienza completa, paragonabile a quella che si trova nei bar professionali. Grazie alla funzione Dual Froth, la macchina monta il latte in modo automatico, creando una microschiuma ideale sia per bevande calde che fredde. Questa caratteristica è perfetta per chi ama cappuccini e latti macchiati con consistenze diverse, rendendo la macchina uno strumento versatile non solo per gli amanti dell’espresso.

Inoltre, per chi preferisce bevande fredde, la funzione cold brew permette di preparare caffè freddi con un’estrazione più lenta a temperature inferiori, perfetti per drink estivi come l’espresso Martini.

Per completare l’esperienza, poi, Ninja ha presentato anche una gamma di tazze da viaggio SipPerfect, progettata per mantenere la temperatura ottimale delle bevande sia calde che fredde, grazie alla tecnologia HeatStore.

Il design intuitivo della Ninja Luxe Café rende la macchina facile da usare, grazie a un’interfaccia che elimina la complessità delle macchine espresso tradizionali. Con pochi passaggi, è possibile preparare bevande personalizzate, scegliendo tra formati diversi (fino a 530ml) e vari tipi di caffè, dall’espresso singolo al quadruplo fino al caffè americano.

Ninja Foodi 8-Mode PossibleCooker

Un altro dispositivo interessante presentato all’IFA 2024 è il Ninja Foodi 8-Mode 6L PossibleCooker. Questo multicooker multifunzionale è progettato per semplificare la preparazione dei pasti, offrendo una combinazione di ben otto modalità di cottura in un solo apparecchio.

Ninja PossibleCooker è in grado di svolgere il lavoro di una slow cooker, una vaporiera, un cuociriso, una padella e molto altro, tutto in un unico elettrodomestico. Con la capacità di rosolare, saltare, cuocere a vapore e cuocere lentamente, questo dispositivo si rivolge alle famiglie numerose che desiderano preparare pasti ricchi di sapore con il minimo sforzo.

La sua capacità di 6 litri consente di cucinare fino a 800g di riso o 500g di pasta in un’unica volta, mentre la funzione di brasatura permette di cuocere carni grandi fino a 18kg. Questo rende il PossibleCooker ideale per le grandi cene familiari.

Con un’interfaccia semplice e intuitiva, il multicooker Ninja offre funzioni come Mantieni in caldo e Riso bianco/integrale, garantendo che i pasti siano sempre pronti alla giusta temperatura. Inoltre, la pentola può essere utilizzata anche nel forno fino a 240°C, offrendo una flessibilità ancora maggiore.

Altre novità Ninja

Oltre alle novità esaminate fino ad ora, Ninja porta sul mercato italiano anche due nuove versioni della Ninja Double Stack XL che abbiamo già visto: la nuova Ninja DoubleStack Smart XL da 9,5 litri aggiunge una termometro sonda per tenere sotto controllo la temperatura delle pietanze in cottura, mentre Ninja DoubleStack riduce ulteriormente lo spazio occupato sul piano della cucina per una capacità di 7,6 litri.

In arrivo, poi, anche un nuovo frullatore portatile a batteria Ninja Blast Max, con tre programmi preimpostati per la preparazione di frappè, frullati o cocktail – grazie anche alla capacità di frantumare il ghiaccio – ed una nuova gelatiera Ninja CREAMi DeLuxe con una maggiore quantità di programmi ed un contenitore di capienza superiore.