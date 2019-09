Hub USB-C in alluminio con 6 funzioni in 1 in sconto a soli 20,98 euro

L’hub USB-C di Ugreen al momento è in sconto: grazie ad una promozione attiva con un codice lo pagate 20,98 euro e in un sol colpo ampliate porte e ingressi di tutti i dispositivi di ultima generazione che avete in casa.

Questo hub si collega infatti ai dispositivi con USB-C – quindi computer Windows ed Apple, smartphone e tablet Android ma anche gli iPad Pro 2018 – e sfruttando una sola porta sostanzialmente ne aggiunge sei.

Mette infatti a disposizione tre prese USB-A classiche di tipo 3.0 per il collegamento di chiavette e hard disk, uno slot per la lettura di schede SD e uno per quelle microSD. E’ inoltre presente una porta microUSB che funge da alimentazione per tutte quelle periferiche, come gli SSD esterni, che necessitano di maggiore potenza per il loro corretto funzionamento.

Questo hub, solido e ben costruito, misura solo 11,5 x 3,5 x 1,2 centimetri, pesa poco più di 90 grammi e normalmente viene venduto al prezzo di 23 euro circa: tuttavia se inserite il codice X3W3RPGH nel carrello prima dell’acquisto ve lo portate a casa per 20,98 euro.