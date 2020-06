Safari Technology Preview 109 offre a tutti un assaggio di Big Sur

Safari 14 in arrivo in autunno con macOS 11 Big Sur si può già provare oggi, o quasi: grazie alla versione sperimentale del browser è possibile testarlo con la beta di macOS 11 Big Sur oppure direttamente su macOS Catalina, perciò chiunque può scaricarlo e provare in anteprima le novità di Safari 14, comprese quelle che sono state mostrate nel corso della Worldwide Developer Conference WWDC 2020.

L’ultima versione Safari Technology Preview 109 è la prima costruita sul nuovo aggiornamento del browser che gli utenti troveranno aggiornando il Mac a macOS Big Sur. Tra le caratteristiche principali c’è il supporto alle estensioni Web Safari importate da Chrome, Firefox ed Edge che saranno convertite dagli sviluppatori attraverso Xcode 12 ma anche la funzione legata alla privacy che analizza il comportamento dei tracker installati sui siti web e li blocca in maniera intelligente.

In Safari 14 – e di conseguenza Safari Technology Preview 109 – sparisce poi il supporto ad Adobe Flash, la cui fine dello storico software è fissata al 31 dicembre 2020, mentre quello per le favicon è attivo per impostazione predefinita. C’è poi l’anteprima delle schede e l’avviso in caso di violazione di una password memorizzata nel portachiavi iCloud o del Touch ID durante l’autenticazione sul web tramite scansione dell’impronta digitale. Questo aggiornamento introduce anche diverse correzioni di bug e miglioramenti alle funzionalità correlate alle API Web, ai CSS, alle animazioni, SVG, IntededDB, WebRTC, JavaScript, Apple Pay, Web Inspector, Web Driver e molto altro.

L’obiettivo di Apple con Safari Technology Preview 109 è quello di raccogliere quanti più feedback possibili dagli sviluppatori e dagli utenti che decidono di navigare sul web attraverso questa versione per i prossimi mesi. Sebbene sia progettato per gli sviluppatori, può infatti essere usato anche senza disporre di un account Developer e può girare anche contemporaneamente alla versione originale di Safari (lo si riconosce visivamente per il diverso colore dell’icona, il cui sfondo è viola, mentre quello di Safari è blu).

Chi volesse, può scaricare Safari Technology Preview‌ 109 da questa pagina del sito web Apple nella versione compatibile con macOS Catalina o con la beta di macOS Big Sur attualmente al vaglio degli sviluppatori. Per chi invece in precedenza ha già installato una release Technology Preview del browser di Apple, basta eseguire l’aggiornamento tramite il relativo pulsante accessibile nelle Preferenze di Sistema. Chiunque lo desideri può leggere l’elenco completo delle novità introdotte con questa versione 109 cliccando qui.

Per tutte le novità sulla WWDC 2020 compreso quanto concerne quelle del prossimo macOS 11 Big Sur potete sfogliare gli articoli di approfondimento raccolti in questa speciale sezione del nostro sito web.