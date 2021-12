I dipendenti Apple hanno donato 725 milioni di dollari per beneficienza

Nel corso degli ultimi 10 anni i dipendenti di Apple hanno donato 725 milioni di dollari per varie cause mediante quello che all’interno della Casa di Cupertino è denominato “Employee Giving donation program”, programma al quale hanno aderito migliaia di dipendenti, donando tempo e denaro ad organizzazioni attive nelle piccole e grandi comunità.

Per ogni ora dedicata al volontariato e ogni dollaro donato, Apple versa un importo equivalente alla stessa causa. Dall’inizio del programma, nel 2011, 68.000 dipendenti Apple hanno raccolto 726 milioni di dollari in donazioni (e più di 2 milioni di ore di volontariato) a favore di oltre 39.000 organizzazioni in tutto il mondo, con oltre 120 milioni distribuiti solo nel 2021.

Il team Community Investment di Apple devolve ogni anno a organizzazioni no-profit di tutto il mondo, fra cui Feeding America (una rete di banche alimentari che sostenta più di 37 milioni di persone attraverso dispense alimentari, mense e rifugi), Malala Fund (un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che sostiene l’istruzione delle ragazze), Simplon (un’organizzazione non-profit per l’istruzione a Parigi), World Central Kitchen (un’organizzazione non governativa senza fini di lucro chesi occupa di fornire pasti a seguito di catastrofi naturali), Martin Luther King Jr. Center for Nonviolent Social Change (organizzazione non governativa senza scopo di lucro di Atlanta), China Foundation for Poverty Alleviation (organizzazione non governativa di beneficenza che si trova a Pechino) e molte altre.

Apple sta da tempo investendo anche in un programma annuale multimilionario di sovvenzioni a sostegno delle organizzazioni attive nelle comunità in cui i team Apple vivono e lavorano, e che offrono sostegno alimentare, servizi sanitari e sociali, programmi di arte per i giovani e molto altro.