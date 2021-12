Ad alcuni utenti non compare l’update a macOS 12.1

Alcuni utenti lamentano di non vedere l’aggiornamento a macOS 12.1 recentemente rilasciato da Apple. Lo riferisce il sito 9to5Mac spiegando che il problema è lamentato soprattutto da utenti di Mac con CPU M1.

Per scaricare gli aggiornamenti di macOS basta normalmente aprire Preferenze di Sistema e selezionare “Aggiornamento Software” per verificare la presenza di nuovi update e installarli.

Per motivi non chiari l’update a macOS Monterey 12.1, non compare. Dell’inconveniente si lamentano alcuni utenti su Reddit, in particolare quelli di Mac con CPU M1, ma non tutti: altri riferiscono di essere riusciti a scaricare l’update senza problemi.

Christina Warren, Senior Cloud Developer Advocate di Microsoft, riferisce di avere provato a scaricare l’installer completo dal Mac App Store ma che il download si ferma a metà.

Anyone else having issues installing macOS 12.1 on an M1 Max? I get prompted for latest Xcode tools but nothing for macOS itself and I can’t force it. Some people on Reddit resort to recovery mode but I don’t want to do that. — Christina Warren (@film_girl) December 14, 2021

Non esistono soluzioni specifiche e il problema potrebbe essere legato ai server Apple. Alcuni utenti su Reddit non sapendo come risolvere il problema hanno riavviato il Mac in modalità recovering e reinstallato macOS. Dalla finestra di utility che appare dopo avere avviato il Mac da macOS Recovery, è possibile scegliere Reinstalla macOS e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare macOS. Si consiglia di seguire questa procedura come ultima spiaggia e soprattutto di predisporre un backup prima di effettuare qualsiasi altro tentativo, in modo da avere la certezza di poter in qualche modo ripristinare i propri file personali, inclusi tutti i contenuti del proprio account utente e le app.