I dischi SSD KingSpec fino a 2 TB scontati del 60%

Se volete ridare vita a un portatile o a un vecchio computer divenuto ormai troppo lento per reggere le velocità di oggi, ecco l’occasione che fa per voi: sono infatti in offerta fino al 60% i dischi SSD di KingSpec.

Con meno di 10 Euro vi portate a casa il più piccolo della serie, la versione da 128 GB che offre comunque spazio sufficiente per poter installare Windows o Linux e rimettere a nuovo un computer che usava un vecchio disco a piatti magnetici.

I dischi in promozione promettono velocità fino a 560 MB/s in lettura e fino a 400 MB/s in scrittura, quanto basta per poter usare con una buona reattività un computer nelle operazioni basilari come ad esempio lavorare con la suite di Office, navigare in internet, rispondere alle mail, guardare un film o intrattenersi coi giochi meno esigenti in fatto di risorse.

Sono dischi da 2.5 pollici SATA III, e funzionano con i sistemi operativi Linux oppure con Windows a partire dalla vecchissima e ormai obsoleta versione Windows XP, fino alle più recenti.

Usandolo in sostituzione di un vecchio disco potete così velocizzare computer portatili, desktop, torrette, all-in-one, mini-PC e tutte quelle macchine che avevate smesso di usare proprio perché diventate ormai troppo lente per reggere il vostro ritmo.

Potete scegliere vari tagli di memoria, partendo da 128 GB fino ai 2 TB di capacità.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che ad esempio per il modello da 128 GB invece di 23,83 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 59% andando a spendere soltanto 9,74 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.