L’app Freeform di iOS 18 e macOS 15 con una nuova funzione

In iOS 18 e macOS 15 – future release dei sistemi operativi di iPhone e iPad che Apple dovrebbe presentare nella prime versioni preliminari (beta) in occasione della conferenza sviluppatori di giugno – sarà integrata una versione rinnovata dell’app Freeform, con nuove funzioni.

Lo riferisce il sito Macrumors, spiegando che una delle novità è denominata “Freeform Scene” e permette all’utente di marcare specifiche sezioni come “Scene” all’interno delle “lavagne”, semplificando la navigazione.

Una volta selezionate e denominate le aree di proprio interesse, gli utenti avranno la possibilità di tornare alle “Scene” desiderate, dopo avere visionato aree differenti sulla lavagna.

Gli utenti avranno la possibilità di modificare Scene esistenti e anche di collaborare con altri utenti sulle stesse. Secondo Macrumors la funzionalità in questione sarà compatibile con iCloud, semplificando la condivisione e la modifica.

I controlli relativi alle Scene saranno presenti vicini a quelli che riguardano la funzione Zoom, nell’area in basso a sinistra della finestra co l’app. Gli utenti vedranno una nuova icona stile sandwich (con tre linee verticali); un tap o un click sull’icona permetterà di mostrare l’interfaccia delle Scene. Quest’ultima prevede una barra con icone a forma di freccia per semplificare la navigazione tra le Scene, e a una icona quadrata tra le due frecce. Un click o un tap sull’icona quadrata mostrerà opzioni aggiuntive per selezionare o navigare tra le Scene.

Apple ha anche previsto delle scorciatoie di tastiere per le Scene: Shift + Command + S per salvare; Option + Command + ] per spostarsi alla scena successiva e Option + Command + [ per spostarsi alla scena precedente.

La funzione in questione è al momento in fase di test; sono previste altre novità e alcune di queste potrebbero essere integrate successivamente, dopo il rilascio delle varie versioni preliminari (probabilmente a fine settembre o al massimo metà ottobre).

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con le spiegazioni basilari su come funziona Freeform, app per il per brainstorming e collaborazione creativa